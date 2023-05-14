انتخابات الرئاسة التركية.. آخر "النتائج الأولية" لعمليات فرز الأصوات

Advertisement

تباينت التصريحات والتوقعات مع توالي إعلان النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية التي تجرى الأحد، حيث يحتدم التنافس بين الرئيس رجب طيب إردوغان ومنافسه مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.وقالت وكالة أنباء الأناضول إن إردوغان الذي يتولى الحكم منذ 20 عاما، حصل على 49.42%، وكليتشدار أوغلو على 44.88% بعد فرز 97% من الأصوات.وحسب ما نقلت فرانس برس عن "وسائل إعلام تركية" في وقت سابق، فقد حاز إردوغان على 51.71%، وكليشدار أوغلو على 42.45%، وسنان أوغان على 05.32%، بعد فرز نحو 58% من الأصوات.في المقابل، قال كليتشدار أوغلو، في تغريدة على تويتر: "نحن في الصدارة".كما أكد فايق أوزتورك، وهو ناطق باسم حزب الشعب الجمهوري الذي يتزعمه كليتشدار أوغلو أن الإحصاء الداخلي للمعارضة أظهر نتيجة "إيجابية".وأضاف: "سنبدأ بإعطاء الأرقام عندما يصل عدد صناديق الاقتراع المفتوحة إلى مستوى ملموس".وقالت جنان كفتانجي أوغلو، زعيمة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول إنه وفقاً لنتائج فرز 40 بالمئة من صناديق الاقتراع التي تم فتحها في إسطنبول حصل كليتشدار أوغلو على 51.42 بالمئة من الأصواتبدوره، طلب رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، الذي قد يعيّن نائبا للرئيس إذا فاز كليتشدار أوغلو، من المواطنين عدم تصديق الأرقام التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية، وقال "نحن لا نصدق (وكالة) الأناضول بتاتا".وكان من المتوقع أن تكون النتائج الأولية في صالح إردوغان، لأن عمليات الإحصاء الأولى تأتي عادة من المناطق الريفية المحافظة.لكن المتحدث باسم "العدالة والتنمية"، عمر جيليك، دعا مسؤولي "حزب الشعب الجمهوري" إلى التحلي بالصبر.واعتبر جيليك أن تصريحات الناطق باسم الشعب الجمهوري، ولاحقا بيان أكرم إمام أوغلو "ابتزاز سياسي".وأضاف: "يقولون إن الرئيس الثالث عشر هو كليتشدارأوغلو، ويتهمون وكالة الأناضول وحزبنا بالتلاعب بالبيانات. هذه محاولة لاغتصاب الإرادة الوطنية".وفيما يتعلق بالنتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، التي تجرى في نفس اليوم، قالت وكالة الأناضول إنه بعد فرز 54 من الصناديق يتصدر "العدالة والتنمية" بـ37.69 بالمئة (275 مقعدا)، قبل حزب الشعب الجمهوري 22.79 بالمئة (165 مقعدا)، وحزب الحركة القومية 11.62 بالمئة (52 مقعدا)، وحزب الجيد 9.80 بالمئة (45 مقعدا).