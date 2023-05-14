فرنسا تقدّم عشرات المركبات المدرّعة لكتائب في الجيش الأوكراني

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أكد الرئيسان إيمانويل ماكرون وفولوديمير زيلينسكي من قصر الإليزيه بعد مأدبة عشاء جمعتهما أن "فرنسا ستقدّم عشرات المركبات المدرّعة والدبابات الخفيفة لكتائب في الجيش الأوكرانيوجاء في بيان مشترك: "في الأسابيع المقبلة، ستقوم فرنسا بتدريب العديد من الكتائب الأوكرانية وتجهيزها بعشرات المركبات المدرّعة والدبابات الخفيفة من طراز AMX-10RC".وأضاف البيان أن "باريس تركز أيضا جهودها على دعم قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية".