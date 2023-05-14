Advertisement

عربي-دولي

فرنسا تقدّم عشرات المركبات المدرّعة لكتائب في الجيش الأوكراني

Lebanon 24
14-05-2023 | 19:00
A-
A+
Doc-P-1067012-638197140118801083.jpg
Doc-P-1067012-638197140118801083.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الرئيسان إيمانويل ماكرون وفولوديمير زيلينسكي من قصر الإليزيه بعد مأدبة عشاء جمعتهما أن "فرنسا ستقدّم عشرات المركبات المدرّعة والدبابات الخفيفة لكتائب في الجيش الأوكراني
وجاء في بيان مشترك: "في الأسابيع المقبلة، ستقوم فرنسا بتدريب العديد من الكتائب الأوكرانية وتجهيزها بعشرات المركبات المدرّعة والدبابات الخفيفة من طراز AMX-10RC".
Advertisement
وأضاف البيان أن "باريس تركز أيضا جهودها على دعم قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:25 | 2023-05-14
19:22 | 2023-05-14
18:25 | 2023-05-14
17:08 | 2023-05-14
16:48 | 2023-05-14
16:40 | 2023-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website