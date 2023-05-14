أردوغان: نحن متقدّمون بفرق شاسع



وأضاف: "نحن ننتظر من كل الأطراف إبداء نضج ديمقراطي واليوم أخذ الشعب قراره".

Advertisement وتابع: "حزب الشعب الجمهوري وبعض رؤساء البلديات حاولوا التشكيك في النتائج لكن ذلك لا يغير الواقع". قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن تركيا شهدت يوما ديمقراطيا جديدا في انتخابات 14 أيار، مشيرا إلى أنه يتقدم على منافسه في الانتخابات الرئاسية كمال قليجدار أوغلو بفرق شاسع.وأضاف: "نحن ننتظر من كل الأطراف إبداء نضج ديمقراطي واليوم أخذ الشعب قراره".وتابع: "حزب الشعب الجمهوري وبعض رؤساء البلديات حاولوا التشكيك في النتائج لكن ذلك لا يغير الواقع".

وأردف بالقول:"نتجاوز أقرب خصم لنا بـ مليونين و600 ألف صوت"، مضيفاً: "تركيا لديها أحد أفضل الأنظمة للانتخابات وليس من حق أحد التشكيك في ذلك ويجب احترام إرادة الناخبين".

وقال: "إذا كانت هناك جولة إعادة فسوف نحترم ذلك".