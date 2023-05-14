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عربي-دولي

غوتيريش يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل

Lebanon 24
14-05-2023 | 20:25
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رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل.
وقد قدّم غوتيريش تعازيه الحارة لأسر ضحايا أعمال العنف، مؤكداً في بيان أن "الأعمال العدائية أدت إلى معاناة إنسانية لا داعي لها".
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وأشاد بدور مصر الرئيسي في إنهاء الأعمال العدائية إلى جانب جهود قطر ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
ودعا كل الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار.
وأكد في البيان، التزام الأمم المتحدة بتحقيق حل الدولتين القائم على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي والاتفاقات السابقة، وأهمية استعادة الأفق السياسي.
وجدّد التأكيد على أن "الحل السياسي التفاوضي هو الوحيد الذي سيؤدي إلى تحقيق السلام الدائم وإنهاء دوائر العنف المدمرة تلك بشكل نهائي".
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