آخر أخبار نتائج الانتخابات التركية: تقارب بين اردوغان وأوغلو.. واتجاه نحو جولة ثانية حاسمة

أظهرت النتائج الأولية بعد فرز 98.02% من الأصوات، حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 49.35% من الأصوات في انتخابات الرئاسة، في حين حصل منافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو على 44.97%.

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وحصل المرشح سنان أوغان على 5.25%.



وبلغت نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التركية 88.75% في الداخل و51.92% في الخارج.



وقد أغلقت مراكز الاقتراع الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي وبدأ فرز الأصوات بعد ذلك مباشرة، في حين يتابع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو سير العملية من العاصمة أنقرة.



وتعد هذه الانتخابات من بين الأكثر أهمية في تاريخ تركيا الحديث الممتد على مدى 100 عام.



وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها أمام المواطنين الأتراك الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.



وأدلى الأتراك بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في 81 ولاية من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.



ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبا سيصوتون لأول مرة.



ويتنافس على منصب الرئاسة كل من الرئيس التركي مرشح تحالف "الجمهور" رجب طيب أردوغان الذي يطمح إلى الفوز بولاية ثانية وأخيرة بعد تحول البلاد إلى النظام الرئاسي، ومرشح تحالف "الشعب" وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان. وتعد هذه الانتخابات من بين الأكثر أهمية في تاريخ تركيا الحديث الممتد على مدى 100 عام.وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها أمام المواطنين الأتراك الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.وأدلى الأتراك بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في 81 ولاية من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبا سيصوتون لأول مرة.ويتنافس على منصب الرئاسة كل من الرئيس التركي مرشح تحالف "الجمهور" رجب طيب أردوغان الذي يطمح إلى الفوز بولاية ثانية وأخيرة بعد تحول البلاد إلى النظام الرئاسي، ومرشح تحالف "الشعب" وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان.

تصريحات

الرئيس التركي



في أول تصريح له بعد انتهاء التصويت، قال الرئيس التركي أردوغان ومرشح "تحالف الشعب": "تمت عملية التصويت بما يليق بديمقراطيتنا".



وأضاف: "حان وقت التشبث بصناديق الاقتراع.. استمروا في حماية إرادة شعبنا حتى النتائج النهائية".



من جهته، ذكر كليجدار أوغلو: "أدعو أبطالنا في الديمقراطية لعدم ترك صناديق الاقتراع حتى انتهاء الفرز".



وتابع: "المظهر الكامل والصحيح لإرادة الشعب يعتمد على عزمكم".

مرشح المعارضة

بدوره قال مرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة التركية كمال كيليجدار أوغلو في وقت مبكر اليوم الإثنين إنه سيقبل قرار الشعب بإجراء جولة إعادة، مضيفا أن الرئيس رجب طيب أردوغان لم يحقق النتائج التي كان يرغبها في الانتخابات أمس الأحد.



وذكر كيليجدار أوغلو في تصريحات جنبا إلى جنب مع زعماء أحزاب أخرى في تحالفه أنه سيفوز على أردوغان إذا أجريت جولة إعادة.



وأضاف: "البيانات تتوالى وسنقبل بجولة إعادة".



انسحاب إينجه

وكان مرشح حزب البلد محرم إينجه قرر الخميس الانسحاب من السباق الرئاسي، في حين يتنافس 24 حزبا سياسيا على مقاعد البرلمان. وأوضحت الهيئة العليا للانتخابات أن الأصوات التي يحصل عليها إينجه ستحتسب أصواتا صحيحة في الجولة الأولى.



ويخوض 24 حزبا سياسيا و151 مرشحا مستقلا السباق الانتخابي في الانتخابات العامة. بينما دخلت بعض الأحزاب السياسية الانتخابات في تحالفات بلغت خمسة مختلفة، هي تحالف "الجمهور"، وتحالف "الشعب"، وتحالف "الأجداد"، وتحالف "العمل والحرية"، و"اتحاد القوى الاشتراكية".



واتخذت الهيئة العليا للانتخابات التركية تدابير مختلفة في الولايات الـ11 المتضررة من زلزال 6 شباط 2023، لإجراء الانتخابات بشكل سليم في مراكز مسبقة الصنع مخصصة لذلك، وفق ما أعلنت وكالة الأناضول.



وستقرر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من سيقود تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي التي يصل عدد سكانها إلى 85 مليون نسمة، كما أنها ستحدد أيضا كيفية حكمها في السنوات المقبلة والاتجاه الذي سيمضي فيه الاقتصاد.

توقعات

وكان من المتوقع أن تكون النتائج الأولية في صالح إردوغان، لأن عمليات الإحصاء الأولى تأتي عادة من المناطق الريفية المحافظة.



لكن المتحدث باسم "العدالة والتنمية"، عمر جيليك، دعا مسؤولي "حزب الشعب الجمهوري" إلى التحلي بالصبر.



واعتبر جيليك أن تصريحات الناطق باسم الشعب الجمهوري، ولاحقا بيان أكرم إمام أوغلو "ابتزاز سياسي".



وأضاف: "يقولون إن الرئيس الثالث عشر هو كليتشدارأوغلو، ويتهمون وكالة الأناضول وحزبنا بالتلاعب بالبيانات. هذه محاولة لاغتصاب الإرادة الوطنية".



وفيما يتعلق بالنتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، التي تجرى في نفس اليوم، قالت وكالة الأناضول إنه بعد فرز 54 من الصناديق يتصدر "العدالة والتنمية" بـ37.69 بالمئة (275 مقعدا)، قبل حزب الشعب الجمهوري 22.79 بالمئة (165 مقعدا)، وحزب الحركة القومية 11.62 بالمئة (52 مقعدا)، وحزب الجيد 9.80 بالمئة (45 مقعدا).



بعد إغلاق الصناديق

ودخلت تركيا في أجواء "حبس أنفاس" بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة الخامسة عصر الأحد بالتوقيت المحلي، إذ بدأت على الفور عملية فرز الأصوات، والإعلان التدريجي عن النتائج.



ووصل إردوغان، قبل ساعات، بشكل غير معتاد إلى أنقرة قادما من إسطنبول، بعد أن أدلى بصوته في وقت سابق صباح اليوم.



ويتنافس إردوغان مع مرشح تحالف "الأمة" المعارض كليتشدار أوغلو، ومرشح "تحالف الأجداد" سنان أوغان على منصب الرئيس الثالث عشر للبلاد.



كما تتنافس هذه الشخصيات وأحزابها وتحالفاتها مع أحزاب أخرى على مقاعد البرلمان البالغ عددها 600.



ومن المتوقع أن تكون نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان والرئاسة في تركيا مرتفعة جدا، بحسب ما أشار إليه مراقبون ووسائل إعلام تركية.



وكانت أعلى نسبة مسجلة حتى الآن 93.3 بالمئة عام 1987.



لكن في ذلك الوقت كان هناك 26 مليون ناخب يحق لهم التصويت، أما في الانتخابات الحالية يزيد العدد عن 60 مليون ناخب.(الحرة+الجزيرة+سكاي نيوز عربية)