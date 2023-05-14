زيلينسكي خطط لاحتلال قرى وشن هجمات داخل روسيا.. صحيفة تكشف

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خطط الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لتنفيذ عمليات في الداخل الروسي، على الرغم من تأكيداته العلنية بأنه سيقصر العمليات الدفاعية على المناطق التي تحتلها روسيا في بلاده، وفق ما كشفت صحيفة "واشنطن بوست".ووفقا للصحيفة فإن التسريب الأخير، المعروف بوثائق دسكورد، يظهر أن الولايات المتحدة اعترضت معلومات تشير إلى أن زيلينسكي لديه خطط لاحتلال قرى روسية لكسب النفوذ على موسكو، وقصف خط أنابيب ينقل النفط الروسي إلى المجر، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي.وقالت إن المعلومات موجودة في وثائق استخباراتية أميركية سرية تفصل اتصالات زيلينيسكي الداخلية مع كبار مساعديه والقادة العسكريين.وتم الكشف عن "تسريبات دسكورد" الشهر الماضي، وهي مجموعة ضخمة من الوثائق السرية الأميركية يتهم جندي شاب في الحرس الوطني الأميركي، يدعى جاك تيكسيرا، بتسريبها على مدى أشهر باستخدام المنصة المخصصة أساسا للدردشة بشأن الألعاب الإليكترونية.وكشفت الصحيفة عن تقييم لوكالة استخبارات الدفاع من بين الوثائق المسربة يقول إنه "من غير المرجح إجراء مفاوضات لإنهاء الصراع خلال عام 2023".وتظهر الوثائق أيضا، بحسب الصحيفة، إن زيلينسكي قام في بعض الحالات بثني مرؤوسيه عن شن هجمات، بينما اقترح أعمالا عسكرية "جريئة" في أوقات أخرى.وتصف إحدى الوثائق خطة وضعتها وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية العام الماضي لشن هجمات سرية على القوات الروسية في سوريا باستخدام مساعدة كردية سرية.ووفقا للصحيفة فإن زيلنيسكي وجه مساعديه، في كانون الأول، بالتوقف عن التخطيط للعمليات ضد القوات الروسية في سوريا، كما تقول الوثيقة، دون توضيح سبب إجهاض الخطة.وتقول إنه في اجتماع عقد في أواخر كانون الثاني ، اقترح زيلينسكي شن ضربات في روسيا، و"نقل القوات البرية الأوكرانية إلى أراضي العدو"، وقالت الوثيقة إن الهدف سيكون "منح كييف نفوذا في المحادثات مع موسكو".كما عبّر في اجتماع آخر تفصله الصحيفة عن قلقه من أن أوكرانيا ليس لديها صواريخ بعيدة المدى قادرة إلى الوصول إلى تجمعات القوى الروسية داخل روسيا.واقترح أن تهاجم أوكرانيا مواقع انتشار غرب روسيا باستخدام طائرات من دون طيار.واقترح في اجتماع عقد منتصف شباط ، وفقا للصحيفة، تفجير خط أنابيب دروجبا السوفيتي الذي ينقل النفط على المجر للإضرار أيضا برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.(الحرة)