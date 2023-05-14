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عربي-دولي

"تعليق غير متوقع" من بايدن على انتخابات رئاسة تركيا.. ماذا قال؟

Lebanon 24
14-05-2023 | 23:50
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علق الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الاثنين، للمرة الأولى على الانتخابات الرئاسية في تركيا.
 
 
وقال بايدن للصحفيين: "ليفز من يفوز. هناك مشاكل كافية في هذا الجزء من العالم".
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وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية تقدم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، على منافسه رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة، وذلك بعد فرز نحو 99 % من أصوات الناخبين.
 
وترجح أحدث النتائج الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية التركية الانتقال إلى جولة ثانية للحسم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه كليجدار أوغلو.
 
وبعد فرز 99 % من أصوات الناخبين، حصل الرئيس التركي أردوغان، على نسبة 49.42 % من الأصوات بينما حصل منافسه كليجدار على 44.99 %.
 
وأجريت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 أيار الجاري. وهناك ثلاثة متنافسين على الرئاسة: الرئيس الحالي أردوغان (69 عاما) المرشح الوحيد عن "التحالف الجمهوري"، وكيليشدار أوغلو (74 عاما) من تحالف الأمة المعارض، وسنان أوغان (55 عاما) من "تحالف الأجداد". وسحب المرشح الرابع، زعيم "حزب الوطن" محرم إنجه، ترشيحه قبل ثلاثة أيام من انطلاق الانتخابات.
 
 
ووعد المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا بإعلان النتائج الأولية ليلا، ومن المفترض أن تظهر النتائج النهائية في 19 أيار في الجريدة الرسمية. (سبوتنيك+ روسيا اليوم)
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