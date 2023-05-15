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البرهان يصدر قرارا بإعفاء 4 ضباط كبار بالجيش السوداني

Lebanon 24
15-05-2023 | 00:36
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أصدر قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مساء أمس الأحد، قرارا بإحالة 4 ضباط كبار بالجيش، بداية من 14 آيار من الشهر الجاري.
وبحسب وكالة السودان للأنباء، فإن الضباط المحالين للتقاعد بالمعاش هم: اللواء الركن عثمان محمد حامد محمد، واللواء الركن حسن محجوب الفاضل عبدالحميد، والعميد الركن أبشر جبريل بلايل، والعميد الركن عمر حمدان أحمد حماد.
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وفي سياق متصل، أفاد بيان صادر عن مكتب البرهان، بأنه اتخذ قرارا بإعفاء محافظ البنك المركزي حسين يحيى جنقول وعين مكانه برعي الصديق أحمد، دون ذكر سبب القرار.
 
يأتي ذلك بعدما وجه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بتجميد حسابات قوات الدعم السريع في جميع بنوك البلاد وفروعها بالخارج.
 
وقال الجيش في بيان: "أصدر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم قراراً قضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج".
 
وأضاف: "نص القرار على منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها". (سبوتنيك)
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