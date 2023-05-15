تدريبات لأسطول البحر الأسود الروسي في خليج سيفاستوبول.. هذه تفاصيلها

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أكد حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف، أن أسطول البحر الأسود الروسي، يجري تدريبات عند مدخل خليج سيفاستوبول وفي خليج ستريليتسكايا بالمدينة.وكتب رازفوجايف في قناته على تطبيق "تيليغرام": "ضوضاء صاخبة في المدينة - هذا الأسطول يقوم بتدريب أطقم قتالية على الرصيف الشمالي وخليج ستريليتسكايا".وأكد حاكم سيفاستوبول، أن كل شيء هادئ في المدينة.وفي وقت سابق، أعلن أسطول البحر الأسود الروسي، اكتمال إزالة الألغام التي نشرتها قوات كييف في بحر آزوف، وأكدت قيادة الأسطول إمكانية استخدام موانئ المناطق الجديدة في البلاد بحرية وبمختلف أنواع الوسائل.وأعلن قائد التشكيل العملياتي الاستراتيجي للبحرية فيكتور سوكولوف، عن قيام قوات كاسحات الألغام، بتنظيف منطقة المياه في الحوض الداخلي للبلاد من "هدايا" زيلينسكي.(روسيا اليوم)