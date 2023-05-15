بتسجيل صوتي: دقلو ينفي أخبار مقتله.. ويؤكد وجوده مع قواته بالخرطوم

بعد انتشار الأخبار التي تتحدث عن مقتله، نفى قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، في تسجيل صوتي نشره عبر حسابه في تويتر الأمر، مؤكداً أنه يتجول في جل مناطق العاصمة الخرطوم.



كما دعا قائد قوات الدعم السريع أفراد قواته إلى محاربة من أسماهم اللصوص، ومساعدة الشعب السوداني وتلبية احتياجاته.

رسالة صوتية منسوبة لـ #حميدتي: موجود مع القوات وأخبار قتلي مجرد دعاية وأكاذيب#السودان#الحدث pic.twitter.com/bVik19LsNR — ا لـحـدث (@AlHadath) May 14, 2023 Advertisement

وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أصدر الأحد، قرارا بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في بنوك السودان داخليا وخارجيا.



ومنع البرهان صرف أي استحقاقات أو ميزانيات لقوات الدعم السريع.



ويشهد السودان حالة من الاضطراب منذ اندلاع الصراع العسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف نيسان.



إلى ذلك، قال مكتب رئيس الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في بيان، أمس الأحد، إنه أعفى محافظ البنك المركزي حسين يحيى جنقول.



وعين البرهان برعي الصديق أحمد، أحد نواب جنقول محافظا جديدا للبنك.



ولم يتضح بعد سبب إقالة جنقول.



إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية السودانية، أمس الأحد، بأشد العبارات "قيام قوات متمردي ميليشيا الدعم السريع الانقلابية، السبت الماضي، بالهجوم والدخول عنوة إلى مستشفيات جبرة وأحمد قاسم للقلب والكلى وذلك بالاعتداء على الكوادر الطبية وإرهاب المرضى وسرقة سيارات الإسعاف، الأمر الذي أدى بإدارات المستشفيين لاتخاذ قرار نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى آمنة".(العربية)



