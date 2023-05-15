في محيط باخموت... هجوم ناجح للجيش الاوكراني

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أعلن الجيش الأوكراني، الاثنين، عن "أول نجاح" لهجومه في محيط مدينة باخموت (شرق) التي تشهد أطول وأعنف معركة في إطار الغزو الروسي.وصرح قائد القوات البرية الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، أن تقدم قوات كييف في منطقة باخموت هو "أول نجاح في الهجوم" الرامي منذ الصيف الماضي إلى استعادة المدينة التي تسيطر القوات الروسية على القسم الأكبر منها، بحسب ما نقلت عنه وزارة الدفاع.ومن جانب آخر، قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن اثنين من قادتها العسكريين قتلا في شرق أوكرانيا مع معاودة القوات الأوكرانية محاولة اختراق الدفاعات الروسية في مدينة باخموت المحاصرة.وذكرت الوزارة في إفادة يومية أن فياتشيسلاف ماكاروف، القائد بلواء البنادق الآلية الرابع، ويفغيني بروفكو، نائب قائد وحدة منفصلة، قتلا في أثناء محاولتهما صد الهجمات الأوكرانية.وأضافت أن ماكاروف كان يقود القوات من خط المواجهة وأنه "مات بطلا متأثرا بإصابته بعدة شظايا". ونادرا ما تعلن وزارة الدفاع عن مقتل قائد عسكري في إفادتها اليومية، وفقا لرويترز.وصرحت الوزارة أيضا بأن أوكرانيا شنت هجمات في شمال وجنوب المدينة خلال اليوم الماضي، لكنها لم تنجح في اختراق الدفاعات الروسية. وقالت "تم صد جميع هجمات وحدات القوات المسلحة الأوكرانية".ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة الرواية الروسية.ولم يتمكن أي من الجانبين من السيطرة على باخموت بالكامل، بالرغم من الحرب الطاحنة المستمرة منذ شهور والتي كبدت الطرفين خسائر فادحة.واعترفت موسكو، الجمعة، بأن قواتها تراجعت في شمال المدينة وسط تكثيف للهجمات الأوكرانية، لكن كييف قللت من شأن تلميحات بأنها بدأت رسميا الهجوم المضاد الكبير الذي تخطط له منذ فترة طويلة. (الحرة)