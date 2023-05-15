"الألم بدأ الآن يؤتي ثماره".. كيف تمكنت اليونان من تحقيق الانتعاش الاقتصادي؟

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بعد أكثر من عقد من عمليات الإنقاذ وإجراءات التقشف التي أخرجت البلاد من حافة الإفلاس وحالت دوت خروجها من منطقة اليورو، ها هي اليونان تعاود انتعاشها اقتصادياً وهي على وشك استعادة تصنيفها من الدرجة الاستثمارية.وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، "غيرت "ستاندرد آند بورز" مؤخرًا نظرتها للبلاد من مستقرة إلى إيجابية. ورفعت شركة الخدمات المالية تصنفيها الائتماني لليونان إلى "B-"، وهي أدنى تصنيف استثماري لوكالة التصنيف. ويتوقع الكثيرون، بمن فيهم محافظ البنك المركزي في البلاد، أن تأتي الترقية بعد انتخابات 21 أيار في حال استمرار الحكومة الجديدة في الإصلاحات والحفاظ على الاستقرار السياسي".وتابعت الصحيفة، "قال فوكيون كارافياس، الرئيس التنفيذي لبنك "يوروبنك" اليوناني، إن العودة إلى الدرجة الاستثمارية - التي لا ترتبط بها فقط تكاليف الاقتراض الحكومية ولكن أيضًا تكاليف المقرضين والشركات المحلية - ستشير إلى "أكبر تحول في النظام المالي الأوروبي". وأضاف: "كانت هناك أصوات كثيرة تطالب بخروج اليونان من منطقة اليورو. كانوا يجادلون بأن ديون البلاد لن تكون مستدامة أبدًا، وأنه سيكون من المستحيل تحقيق فوائض أولية، وأن نظامها المصرفي لن يكون قادرًا على تقليل مخزونها من القروض المعدومة". وتابع قائلاً: "في النهاية، لا شيء مستحيل".وأضافت الصحيفة، "بدأ النمو في اليونان يتصاعد الآن بشكل صاروخي، وحقق الاقتصاد أحد أقوى حالات التعافي من جائحة كوفيد -19، حيث توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.4 في المائة في عام 2021 و5.9 في المائة العام الماضي. وتُظهر الأرقام من يوروستات، مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي، أن اليونان سجلت فائضًا في الميزانية الأولية بنسبة 0.1 في المائة في عام 2022. وانخفض حجم القروض غير العاملة الآن في الميزانيات العمومية للبنوك من أكثر من 50 في المائة في عام 2016 إلى ما يقرب من 7 في المائة. ويتوقع الاقتصاديون في وكالات التصنيف والبنوك الاستثمارية مثل غولدمان ساكس أن تستمر اليونان في التفوق على الكتلة هذا العام والعام المقبل".وبحسب الصحيفة، "بعد الانكماش بمقدار الربع تقريبًا من الذروة إلى الحضيض، لا يزال إنتاج اليونان أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة. ويعتقد جيورجوس شولياراكيس، المستشار الاقتصادي لمحافظ البنك المركزي اليوناني، أن العودة إلى الذروة "لا تزال بحاجة إلى عقد آخر"، في حين أن "خطة الاستثمار الجادة المتعددة السنوات في رأس المال البشري والبنية التحتية الأساسية والخدمات الصحية" فقط هي التي ستعزز الأجور".وتابعت الصحيفة، "لم تؤد الإصلاحات إلى استقرار الاقتصاد فحسب، بل أدت أيضًا إلى بعض التحسينات الحقيقية. أهمها التجارة، فبين عامي 2010 و2021، ارتفعت صادرات السلع في البلاد بنسبة 90 في المائة، مقارنة بـ 42 في المائة في منطقة اليورو ككل. وقال ديميتريس مالياروبولوس، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي اليوناني: "أكبر قصة نجاح لليونان على مدى العقد الماضي هي الصادرات". لكنه أضاف أن العامل الأكبر كان التخفيضات "المباشرة" في الأجور. وتابع قائلاً: "كان ثمن هذا التحسن باهظًا". الألم بدأ الآن يؤتي ثماره".وأضافت الصحيفة، "بعد ارتفاعه إلى 206 في المائة خلال الوباء، انخفض الدين الحكومي اليوناني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 171 في المائة العام الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2012 وواحد من أسرع معدلات خفض الديون في العالم. ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض في عام 2023، بمساعدة التضخم المرتفع. وساعد كوفيد في زيادة الإيرادات من خلال إجبار الناس على استخدام المدفوعات الإلكترونية التي يسهل تتبعها مع إغلاق المتاجر. كما استفادت اليونان من زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي ارتفع بنسبة 50 في المائة العام الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أن بدأت الأرقام القياسية في عام 2002. ومن المقرر أن يقدم صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي بعد الجائحة 30.5 مليار يورو من المنح والقروض لليونان بحلول عام 2026، أي ما يعادل 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحالي".وبحسب الصحيفة، "انتعشت السياحة، وهي أكبر قطاع في الاقتصاد اليوناني وتمثل حوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي، العام الماضي لتصل إلى 97 في المائة من مستويات ما قبل الوباء. ولا يقضي الأجانب عطلاتهم في البلاد فحسب، بل يستثمرون أيضًا بكثافة في العقارات. كانت مبيعات العقارات للمشترين في الخارج أعلى بأربعة أضعاف في العام الماضي مما كانت عليه في عام 2007، حيث وصلت إلى ما يقرب من ملياري يورو. كما وازدهر قطاع البناء، وهو أكثر القطاعات تضررا خلال الأزمة المالية، أيضا".