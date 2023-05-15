هل الدولار في خطر عالميا؟

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اليوم، الدولار هو الذي يسود. يمكن لأكبر اقتصاد في العالم طباعة العملة الأميركية حسب الرغبة. فالدولار هو العملة الاحتياطية الأكثر انتشارًا في العالم، كما أنه يهيمن على التجارة العالمية.وبحسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، "لا يزال سعر النفط بالدولار، وكذلك الأمر بالنسبة للسلع الرئيسية الأخرى. ومع ذلك، فإن الحديث عن إزالة الدولرة هو المهيمن. بدافع المخاوف من العقوبات الأميركية، يبدو أن روسيا والصين تكثفان جهودهما، مرة أخرى، لاستخدام "الرنمينبي"في التجارة مع الشركاء، بينما تدرس دول البريكس عملة مشتركة جديدة كبديل آخر. وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الشهر الماضي، "أسأل نفسي في كل ليلة لماذا يتعين على كل البلدان أن تبني تجارتها على الدولار". وأضاف: "من الذي قرر أن يكون الدولار هو العملة بعد اختفاء معيار الذهب؟"ماذا تعني "إزالة الدولرة"؟وتابعت المجلة، "تشير إزالة الدولرة إلى جهود الدولة لتصبح أقل اعتمادًا على الدولار، سواء باستخدام عملة أخرى لتسوية التجارة عبر الحدود أو تنويع الاحتياطيات بعيدًا عن الدولار عن طريق التحول إلى الذهب أو اليوان الصيني أو البيتكوين. لا يعني ذلك بالضرورة أن العملة الأميركية أصبحت أقل أهمية بالنسبة لاقتصاد ذلك البلد - أو أن حكمها قد انتهى. وقال دانيال مكدويل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيراكيوز: "بالنسبة لي، فإن إزالة الدولرة تعني فقط قدرة الحكومة على تقليل اعتمادها أو اعتمادها على الدولار". وأضاف: "أعتقد أن الأمر الرئيسي هنا هو محاولة التمييز أو الفصل بين مفهوم إزالة الدولرة وبين نهاية هيمنة الدولار. لا أعتقد أن هذين الأمرين يجب أن يتماشيا معاً"."ما سبب كل هذا الضجيج الآن؟بحسب المجلة، "الكثير من الاهتمام الحالي تدفعه روسيا، التي كثفت استخدامها لل"يوان"للتعامل مع العقوبات الغربية الشاملة. وبعد غزو الكرملين لأوكرانيا في شباط 2022، ردت مجموعة السبع بسلسلة من الإجراءات الاقتصادية العقابية. أدى ذلك إلى خنق الاقتصاد الروسي وأجبر موسكو على البحث بسرعة عن بدائل لكل من الدولار واليورو. وقال براد سيتسر، كبير المستشارين السابق للممثل التجاري للولايات المتحدة خلال إدارة بايدن، وهو الآن في مجلس العلاقات الخارجية: "لا شك في أن الروس أُجبروا على نزع الدولار وإزالة اليورو أيضًا من تجارتهم". وأضاف: "هناك دليل على أن روسيا على وجه الخصوص تستخدم اليوان بشكل أكبر، ومن الواضح أيضًا أن الصينيين وغيرهم يبحثون عن فرص لتوسيع استخدام اليوان في التسوية التجارية"."وتابعت المجلة، "ساهمت جهود الصين الأخيرة بصب الزيت على النار. كجزء من محاولة الصين لتدويل عملتها، قام عدد من البلدان - بما في ذلك المملكة العربية السعودية وبنغلاديش والهند والأرجنتين والبرازيل وباكستان والعراق وبوليفيا - بالتداول باليوان مؤخرًا، أو أعربت عن استعدادها للقيام بذلك في المستقبل. إن هذه الدول تبذل الجهد دون نتيجة، فالمعاملات عبر الحدود المدفوعة بالرنمينبي لا تزال تمثل جزءًا صغيرًا من الأعمال التي تتم بالدولار أو اليورو".لماذا هذه الدول في أمس الحاجة إلى التنويع بعيدًا عن الدولار؟بحسب المجلة، "في حين تفرض الدول الغربية عقوبات قاسية على موسكو، تشعر بكين بالقلق من أنها قد تكون التالية. وبالنظر إلى المناخ الجيوسياسي الحالي المشحون، تأمل الصين أن يساعد تقليص اعتمادها على الدولار في أن يكون بمثابة حاجز ضد تهديد العقوبات الأميركية. وقال جيرارد ديبيبو، الزميل الأول في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "لا أعتقد أن أي اقتصادي صيني يعتقد أنه من الممكن في الواقع أن تحل عملة بلاده محل الدولار على مستوى العالم". وأضاف: "أهدافهم أكثر تواضعا. يتعلق الأمر بتخفيف تعرض البنوك الصينية لعقوبات، وهو أمر صعب للغاية".وتابعت المجلة، "لم يكن التهديد بفرض عقوبات فقط هو الذي دفع هذه التحركات. فبالنسبة لبعض البلدان يمكن أن يكون ذلك بدافع الضرورة. ستتحول هذه البلدان إلى اليوان، أو عملات أخرى، عندما لا يتمكنون من الوصول إلى الدولار. وأعلنت الأرجنتين، على سبيل المثال، أنها ستستخدم اليوان لشراء البضائع الصينية في الوقت الذي تكافح فيه مع تقلص احتياطات الدولار. قد تحاول البلدان التي تعتمد اقتصاديًا على الصين أيضًا كسب ود بكين، التي كانت تشجع تدويل اليوان. وقال ماكدويل: "قد يكون الأمر يتعلق فقط بمحاولة إرسال إشارة إلى الصين بأننا إلى جانبك ونريد مساعدتك هناك". وأضاف: "لذا فإن بعضها سياسي ورمزي"."هل هذا جديد؟بحسب المجلة، "لا. تعود جهود الصين لتدويل اليوان إلى الأزمة المالية العالمية لعام 2008 على الأقل، عندما توقفت البنوك الأميركية عن الإقراض وتركت بكين في مأزق. منذ ذلك الحين، عملت الصين على بناء مرونتها وتوسيع استخدام اليوان في التجارة، بما في ذلك من خلال عقد مجموعة من صفقات تبادل العملات الثنائية وإنشاء نظام الدفع عبر الحدود بين البنوك".هل يمكن لهذه الجهود أن تهدد هيمنة الدولار؟بحسب المجلة، "ليس في الوقت القريب. على الرغم من استخدام اليوان بشكل متزايد في المدفوعات الدولية للتجارة الثنائية، إلا أن "الحصة الفعلية ضئيلة" مقارنة بالدولار، حسب قول باولا سوباتشي، الأستاذة في كوين ماري بجامعة لندن. بالنسبة لتمويل التجارة والاحتياطيات، فشلت جهود الصين الطويلة الأمد لتوسيع استخدام اليوان في إحداث تأثير كبير. وقالت سوباتشي: "الأرقام لا تزال تظهر أن الدولار لا يزال العملة المهيمنة"."وختمت المجلة، "ستواصل بكين المحاولة وستظل تفشل، فاليوان غير قابل للتحويل".