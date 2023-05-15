Advertisement

عربي-دولي

بعد انسحابه بسبب فضيحة جنسية.. لمن سيمنح محرم إنجه أصوات داعميه بالجولة الثانية من الانتخابات التركية؟

Lebanon 24
15-05-2023 | 03:56
A-
A+
Doc-P-1067127-638197452022058120.jpg
Doc-P-1067127-638197452022058120.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مرشح الرئاسة التركية السابق محرم إنجه، الذي انسحب من السباق الرئاسي في وقت سابق، بأنه لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن من سيدعم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك في تصريحات من أحد المسؤولين في مقر المرشح السابق لوكالة "نوفوستي". وكان زعيم حزب Memleket محرم إنجه، وفقا للبيانات الأولية التي نشرتها قناة TRT TV قد حصل على أكثر من 0.4% من الأصوات (أكثر من 234 ألف صوت)، بما في ذلك من الناخبين خارج تركيا، وأعلن عن انسحابه من السباق الرئاسي قبل 3 أيام من الانتخابات.
Advertisement

وتابع المسؤول في مقر إنجه إنه لم يلجأ إلى حث أنصاره على التصويت لأحد المرشحين من المرشحين الثلاثة المتبقين، ووفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، فقد كان حوالي 2-3% من الناخبين مستعدين للتصويت لصالح إنجه، بل ووصل هذا الرقم إلى 8-9% في عدد من استطلاعات الرأي. وقد صوت عدد من الناخبين خارج تركيا بالفعل لصالح إنجه، فيما قررت لجنة الانتخابات المركزية التركية في وقت سابق أنها لن تلغي الأصوات لصالحه.

وليلة السبت الماضي، أجرى كيليتشدار أوغلو وأردوغان مقابلات تلفزيونية مع قنوات تركية، قال فيها أردوغان إن إنجه لبى دعوته، بينما أشار كيليتشدار أوغلو إلى أنه لم يتمكن من الوصول إلى إنجه ودعوته إلى تجمع المعارضة.

وكان إنجه قد حصل في الانتخابات الرئاسية عام 2018 على أكثر من 30% مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري بقيادة كيليتشدار أوغلو، ولكن في عام 2021 أسس حزب Memleket. (روسيا اليوم)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2023-05-15
05:30 | 2023-05-15
05:00 | 2023-05-15
04:42 | 2023-05-15
04:31 | 2023-05-15
04:30 | 2023-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website