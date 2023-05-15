بعد المانيا.. زيلينسكي يتوجه إلى بريطانيا إليكم التفاصيل

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، انه سيتوجه إلى بريطانيا للاجتماع مع رئيس الوزراء ريشي سوناك.وأضاف في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "اليوم- لندن. المملكة المتحدة رائدة عندما يتعلق الأمر بتوسيع قدراتنا على الأرض وفي الجو".وشكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ألمانيا وفرنسا، على الدعم العسكري لبلاده في الحرب ضد روسيا.وكتب زيلينسكي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين: "أشكر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير والمستشار أولاف شولتس والشعب الألماني على حزمة الدفاع القوية وعلى دورهم القيادي في الدفاع معنا عن أرواح البشر ضد الإرهاب الروسي".وأعرب زيلينسكي عن امتنانه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والشعب الفرنسي بأسره "للدعم العسكري لمقاتلينا، والذي يساعد في محاربة الإرهابيين الروس"، مضيفا: "معا نقرب السلام من كل الأوكرانيين والأوروبيين".وبعد محادثات في روما، وصل زيلينسكي، أمس الأحد، إلى ألمانيا في أول زيارة له للبلاد منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، والتقى زيلينسكي المستشار أولاف شولتس، من بين آخرين، في برلين.وعقب ظهر أمس، مُنح زيلينسكي والشعب الأوكراني جائزة "شارلمان" الألمانية المرموقة في مدينة آخن تكريما لجهودهم في وحدة أوروبا. وعلى نحو مفاجئ، سافر زيلينسكي بعد ذلك إلى باريس، حيث التقى ماكرون.وكتب زيلينسكي على تويتر: "كان يوما قويا آخر من أجل دفاعنا ومواقفنا الدولية"، مضيفا أنه سيعود إلى بلاده بقرارات مهمة بشأن أسلحة المقاتلين الأوكرانيين. وأضاف: "نحن ممتنون للمجتمع الألماني والأوروبي لتكريم الشعب الأوكراني بجائزة شارلمان الدولية"، موضحا أن هذا اعتراف إضافي بأن الشعب الأوكراني يدافع عن حريته - وحرية أوروبا بأسرها - ويعزز الوحدة الأوروبية. (العربية)