أسطول البحر الأسود يضم الفرقاطة "عطارد".. هذه أبرز قدراتها

مع احتفالها بالذكرى الـ240 لتأسيس أسطول البحر الأسود، تسلمت البحرية الروسية أول فرقاطة شبحية لدعم قواتها ضد الهجمات الأوكرانية في شبه جزيرة القرم.

و"ميركوري" والملقبة بـ"عطارد" والتي انضمت مع سفينتين حربيتين آخرتين مزودة بصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة إلى أسطول البحر الأسود، سميت بهذا الاسم نسبة إلى السفينة الحربية الشراعية الروسية المشاركة في الدفاع عن شبه جزيرة القرم في الحرب الروسية الأوروبية أعوام 1854 – 1856. وفق وكالة "نوفوستي" الروسية.

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كما جاءت إضافتها مع بدء تنفيذ أسطول البحر الأسود تدريبات عسكرية عند مدخل خليج مدينة سيفاستوبول وفي خليج مدينة ستريليتسكايا، التابعتين لشبه جزيرة القرم وتتطلان على البحر الأسود.

وقال حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوزجايف عبر قناته على "تلغرام": "أصوات صاخبة في المدينة، وهي عبارة عن أسطول البحر الأسود يقوم بتدريب أطقم قتالية على الرصيف الشمالي وخليج ستريليتسكايا".



أبرز قدرات "عطارد"



تم بناؤها في بطرسبورغ كأول فرقاطة حديثة بتكنولوجيات "ستيلز" للتخفي عن الرادارات، يبلغ طولها 109 أمتار وعرضها 13 مترا.

مقدار إزاحتها يعادل 3400 طنا، ويمكنها الإبحار لمسافة 4000 ميل في كل مهمة.

هي مسلحة بصواريخ "أوران" الروسية المضادة للسفن، وبها منظومات Redut الصاروخية للدفاع الجوي ومدافع من عيار 100 ملم.

كما تم تسلحيها برشاشات خفيفة ومتوسطة، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات المضادة للسفن والغواصات مثل "ريدوت" وصواريخ "كاليبر" المجنحة.

جهزت أيضا بمنصات لحمل المروحيات المتعددة الاستخدامات والدورنات.

وتشهد سيفاستوبول هجمات متكررة بالطائرات المسيرة منذ بدء الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط 2022.



وأغرقت أوكرانيا الطراد موسكفا، السفينة الحربية الرئيسية في الأسطول الروسي بالبحر الأسود في نيسان 2022.





وتعوّل روسيا في حال وقوع حرب على أسطول البحر الأسود من أجل دعم قواتها البرية، والذي شهد على مدار السنوات الماضية تحديثات واسعة، في حين كان ينظر إليه في عام 2000 على أنه يمثل أدنى أولوية بين الأساطيل الروسية الأربعة. (سكاي نيوز)