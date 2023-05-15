أنباء متضاربة بشأن السيطرة على باخموت.. دعم غربي جديد لأوكرانيا ومحاولات روسية للحسم

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تتواصل معركة باخموت المندلعة منذ شهور طويلة من دون حسم لصالح روسيا أو أوكرانيا. فقد شهدت الساعات الماضية تأكيد القوات الأوكرانية إنها حققت تقدمًا في محيط باخموت وحديث عن وصول أسلحة وذخائر غربية بعيدة المدى، بينما صدت القوات الروسية هجومًا على امتداد مساحة واسعة من خط المواجهة بالتزامن مع إعلان مؤسس فاغنر أن قواته تقدمت قرابة نصف كيلومتر داخل المدينة.وبات السؤال الذي يجيب عليه متخصصون لموقع "سكاي نيوز عربية" هل بات الطريق ممهدًا لتحول الدفاع الأوكراني إلى هجوم مضاد قوي؟أنباء متضاربةتباينت الأنباء الواردة من باخموت حول محاولات السيطرة وتحقيق النصر بين روسيا وأوكرانيا، لا سيما، مع إعلان كييف، استعادتها أجزاء من الأراضي المحيطة بالمدينة على الجانب الآخر، تتقدم قوات موسكو داخل باخموت وتسيطر على "حي في القسم الشمالي الغربي" من (أرتيوموفسك).من جانبه يقول ألكسندر أرتاماتوف المحلل العسكري الروسي إن التقدم الذي حققته أوكرانيا في باخموت، مؤخرًا، يبدو طفيفًا وليس قويًا، ويعمل على إطالة أمد المعركة والذي يُعد هدف الغرب وواشنطن الأول.وأضاف ألكسندر أرتاماتوف في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الوضع في باخموت يبدو معقدًا وهناك انتقادات مستمرة من قائد قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، ضد وزارة الدفاع الروسية؛ بسبب عدم وصول الذخيرة إلى مقاتليه في باخموت.وأوضح المحلل العسكري الروسي، عدة نقاط حول المعارك في باخموت والهجوم المضاد، مشيرا إلى ان الهجوم الأوكراني المضاد لن يكون شكليًا وسيسعى لاختراق جبهة القتال ضد روسيا.دعم غربي جديدوتسيطر القوات الروسية على حوالي 95 بالمئة من مساحة المدينة التي باتت تعاني من دمار واسع النطاق، ووسط دموية المعارك أعلنت ألمانيا، أنها تعد حزمة جديدة من الأسلحة لأوكرانيا بقيمة 2.7 مليار يورو، وهي الأكبر تخصصها برلين منذ بدء الحرب الروسية العام الماضي، بينما أعلنت باريس تقديم عشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة للجيش الأوكراني إلى جانب تدريب الجنود على استخدامها.كما تواترت أنباء عن إدخال بريطانيا، صواريخ طويلة المدى (كروز) أو ستورم شادو يصل مداها إلى 300 كيلومتر تستطيع تهديد العمق الروسي، في ظل التجهيزات للهجوم الأوكراني المضاد.بفضل تلك المساعدات الغربية بحسب تصريحات كييف، أنشأ الجيش الأوكراني والحرس الوطني ما لا يقل عن 16 لواءً جديدًا تضم حوالي 50 ألف مقاتل، كما تشير الانتكاسة الروسية في باخموت، التي جاءت في أعقاب تقارير مماثلة عن تقدم القوات الأوكرانية جنوبي المدينة، إلى حملة منسقة تقوم بها كييف لتطويق القوات الروسية.(سكاي نيوز)