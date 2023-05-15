31
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
صاروخ يستهدف مروحية عسكرية لموسكو في روسيا
Lebanon 24
15-05-2023
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت تقارير غير مؤكدة أن 4 طائرات روسية أُسقطت داخل الأراضي الروسية، فيما قد يمثل نصرًا مهمًا لأوكرانيا.
وتظهر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قامت شبكة CNN بتحديد موقعها جغرافيًا مروحية واحدة على الأقل تتحطم بالقرب من بلدة في منطقة بريانسك الروسية التي تبعد 50 كيلومترًا من الحدود الأوكرانية.
Advertisement
وأكد حاكم بريانسك أن المروحية قد تحطمت وأصابت مدنيًا ولكنه لم يقدم أي تفاصيل عن السبب.
كما أظهر مقطع فيديو آخر تصاعد أعمدة الدخان الأسود بعد سقوط طائرة في نفس المنطقة. لم تؤكد أوكرانيا مشاركتها في الإسقاطات المبلغ عنها لكنها قالت إن المركبات "تعرضت لبعض المشاكل". لمشاهدة الفيديو، يمكن
الضغط هنا:
(سي ان ان)
المصدر: سي ان ان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بطلق ناريّ بالرأس... وفاة نجل مرافق السيّد نصرالله
Lebanon 24
بطلق ناريّ بالرأس... وفاة نجل مرافق السيّد نصرالله
09:43 | 2023-05-14
14/05/2023 09:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يرقص "الدبكة" ويُوزّع الأموال (فيديو)
Lebanon 24
نائب يرقص "الدبكة" ويُوزّع الأموال (فيديو)
10:30 | 2023-05-14
14/05/2023 10:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهمّ عن قهوة "النسكافيه"... هل تُسبب السرطان؟
Lebanon 24
خبر مهمّ عن قهوة "النسكافيه"... هل تُسبب السرطان؟
08:48 | 2023-05-14
14/05/2023 08:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة حول ترشيح فرنجية... هذا ما كشفته مصادر عين التينة
Lebanon 24
معلومات جديدة حول ترشيح فرنجية... هذا ما كشفته مصادر عين التينة
13:24 | 2023-05-14
14/05/2023 01:24:21
Lebanon 24
Lebanon 24
من امام منزله... خطف مواطن لبناني
Lebanon 24
من امام منزله... خطف مواطن لبناني
15:04 | 2023-05-14
14/05/2023 03:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:45 | 2023-05-15
زيلينسكي يصل إلى لندن مع تعهدها بتسليم "مئات" الصواريخ والمسيرات الهجومية لكييف
08:30 | 2023-05-15
بوتين يوقع مرسوما يسهّل منح الجنسية للأجانب الذين تعاقدوا مع الجيش خلال العملية الخاصة
08:00 | 2023-05-15
75 سنة من عمر "النكبة"... حكايات تروي رفض الفلسطينيين للإغراءات الاسرائيلية
07:30 | 2023-05-15
من عجائب الانتخابات التركية.. سجين يصبح نائبا فمن هو جان أتالاي ومتى سيفرج عنه؟
07:15 | 2023-05-15
السودان.. البرهان يقيل مدير عام الشرطة ويتولى منصب وزير الداخلية
07:00 | 2023-05-15
هل الدولار في خطر عالميا؟
فيديو
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
Lebanon 24
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
00:53 | 2023-05-14
15/05/2023 15:45:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
Lebanon 24
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
04:46 | 2023-05-13
15/05/2023 15:45:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
02:30 | 2023-05-13
15/05/2023 15:45:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact