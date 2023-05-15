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عربي-دولي

صاروخ يستهدف مروحية عسكرية لموسكو في روسيا

Lebanon 24
15-05-2023 | 06:30
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أفادت تقارير غير مؤكدة أن 4 طائرات روسية أُسقطت داخل الأراضي الروسية، فيما قد يمثل نصرًا مهمًا لأوكرانيا.

وتظهر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قامت شبكة CNN بتحديد موقعها جغرافيًا مروحية واحدة على الأقل تتحطم بالقرب من بلدة في منطقة بريانسك الروسية التي تبعد 50 كيلومترًا من الحدود الأوكرانية.
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وأكد حاكم بريانسك أن المروحية قد تحطمت وأصابت مدنيًا ولكنه لم يقدم أي تفاصيل عن السبب.

كما أظهر مقطع فيديو آخر تصاعد أعمدة الدخان الأسود بعد سقوط طائرة في نفس المنطقة. لم تؤكد أوكرانيا مشاركتها في الإسقاطات المبلغ عنها لكنها قالت إن المركبات "تعرضت لبعض المشاكل". لمشاهدة الفيديو، يمكن الضغط هنا: (سي ان ان) 
المصدر: سي ان ان
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