Advertisement

عربي-دولي

السودان.. البرهان يقيل مدير عام الشرطة ويتولى منصب وزير الداخلية

Lebanon 24
15-05-2023 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1067183-638197560667919257.jpg
Doc-P-1067183-638197560667919257.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، الاثنين، قراراً بإعفاء مدير عام الشرطة في البلاد من منصبه، كما قرر تولي منصب وزير الداخلية بالإنابة، بحسب بيان لمركز إعلام مجلس السيادة الانتقالي.
Advertisement

وفي وقت سابق الاثنين، أصدر البرهان قراراً بإنهاء خدمة السفيرين عبد المنعم عثمان محمد أحمد البيتي، وحيدر بدوي صادق، من العمل بوزارة الخارجية.

تأتي هذه القرارات بعد ساعات من إصداره قراراً بإقالة محافظ البنك المركزي السوداني، وتجميد كل أرصدة قوات الدعم السريع في جميع البنوك بالداخل وفروعها بالخارج.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:45 | 2023-05-15
08:30 | 2023-05-15
08:00 | 2023-05-15
07:30 | 2023-05-15
07:00 | 2023-05-15
06:30 | 2023-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website