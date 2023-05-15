مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية.وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد".وتفرض الشرطة الإسرائيلية تضييقات على دخول الفلسطينيين للأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضهم عند بواباته الخارجية.وتواصلت الدعوات الفلسطينية للحشد والنفير في باحات الأقصى الخميس المقبل، لإفشال مخططات المستوطنين في ذكرى ما يسمى "يوم توحيد القدس".ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية الشرطة الإسرائيلية، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا. (روسيا اليوم)