تحت عنوان: "كيف تحمي ثروتك إذا فشلت الولايات المتحدة في سداد ديونها؟"، جاء في موقع "العربية":

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باتت مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون والجدل الثائر حول رفع سقف الدين مقابل تخفيض الإنفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، أكبر من سابقاتها، مما يهدد بدفع الأسواق العالمية إلى مزيد من الآلام. وبالنسبة للمستثمرين، هناك عدد قليل من الملاذات الآمنة للاختباء بخلاف أقدم طريقة تحوط: "الذهب".ويعد المعدن الثمين إلى حد بعيد هو الاختيار الأفضل لأولئك الذين يسعون إلى الحماية من خطر انتهاء الموعد المحدد للوصول على سقف الدين دون الوصول إلى اتفاق، وفقاً لأحدث استطلاع أجرته "Markets Live Pulse" من "بلومبرغ". إذ قال أكثر من نصف المتخصصين في صناعة التمويل، إن الذهب هو ما سيشترونه إذا فشلت الحكومة الأميركية في الوفاء بالتزاماتها.ولكن الأكثر إثارة للدهشة هو نقص التحوطات البديلة، حيث كان ثاني أكثر الأصول التي يعتزمون شراءها في حالة التخلف عن السداد، وفقاً لمسح عالمي شمل 637 مشاركاً، كانت سندات الخزانة الأميركية. وهو اختيار متناقد إلى حدٍ بعيد، بالنظر إلى أن هذا هو الشيء ذاته الذي من المحتمل أن تتخلف أميركا عنه.ويجب الأخذ في الاعتبار أنه حتى المحللون المتشائمون يرون أن حاملي سندات الخزانة الأميركية، سيحصلون على مدفوعاتهم – ولكن في وقت متأخر - وأنه في حالات أزمة الديون الأكثر خطورة في السنوات السابقة، ارتفعت سندات الخزانة حتى مع إزالة تصنيف الولايات المتحدة الائتماني الأعلى من قبل "ستاندرد آند بورز".يأتي ذلك فيما اصطف كبار الشخصيات السياسية والمالية لتقديم تحذيرات بشأن ما قد يحدث إذا لم يتم حل مأزق سقف الديون. وقال الرئيس جو بايدن: "العالم كله في ورطة". فيما عبّر جيمي ديمون رئيس "جي بي مورغان تشيس وشركاه" عن رأيه قائلاً: "من المحتمل أن تكون كارثية". بينما حذر صندوق النقد الدولي، من تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون بأنه سيكون له "تداعيات خطيرة للغاية".من المحتمل أن يكون التخلف عن سداد الديون السيادية من قبل أكبر اقتصاد في العالم غير وارد. لكنه بالتأكيد أمر يمكن التفكير فيه الآن.وقال نحو 60% من المشاركين في استطلاع "MLIV Pulse"، إن المخاطر أكبر هذه المرة مما كانت عليه في عام 2011، وهي أسوأ من أي أزمة حد للديون حدثت في الماضي. وارتفعت تكلفة التأمين ضد عدم السداد من خلال مقايضات التخلف عن السداد لمدة عام عن المستويات السابقة التي شوهدت في السابق، على الرغم من أنها لا تزال تشير إلى أن الفرصة الفعلية للتخلف عن السداد ضئيلة نسبياً.وحتى الملاذ الآمن، يشكل خطراً في ذاته، إذ يتم تداوله حالياً بالقرب من مستوياته القياسية. مدعوماً أولاً بالطلب المتزايد من مشتري السلع الفاخرة الصينيين، ثم بسبب الأزمة في القطاع المصرفي والتهديد بالتخلف عن السداد في الولايات المتحدة.وتعتقد الغالبية المريحة من المستثمرين في استطلاع "MLIV" أن سندات الخزانة لأجل 10 سنوات سترتفع إذا انتهت معركة سقف الديون. ومع ذلك، ينقسم المحترفون حول ما يمكن أن يحدث إذا تعثرت حكومة الولايات المتحدة بالفعل. ويتوقع حوالي 60% من المستثمرين الأفراد تراجع سندات الخزانة لأجل 10 سنوات في حالة التخلف عن السداد. انتهى العائد على الأوراق النقدية القياسية الأميركية الأسبوع الماضي عند 3.46%، أي أقل بنحو 63 نقطة أساس من أعلى مستوى له لهذا العام.في أزمة 2011 - التي أدت إلى تخفيض التصنيف الائتماني من قبل S&P ولكن ليس التخلف عن السداد فعلياً - أدت زيادة مشتريات الخزانة إلى انخفاض عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى قياسي في ذلك الوقت، في حين ارتفع الذهب وتعرض سوق الأسهم العالمي إلى خسائر بقيمة تريليونات الدولارات في رأسماله السوقي.ويعتقد بعض المستثمرين أن دراما سقف الديون تسببت بالفعل في بعض الضرر للدولار، وقال 41% إن مكانتها كعملة احتياطية عالمية أساسية معرضة للخطر إذا تخلفت الولايات المتحدة عن السداد.يعتبر المستثمرون أن خطر الابتعاد عن الدولار أمراً جاداً. وأظهر استطلاع سابق لـ "MLIV Pulse" أن غالبية المستجيبين يرون أن الدولار يشكل أقل من نصف الاحتياطيات العالمية في غضون عقد من الزمن. (العربية)