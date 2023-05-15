تورغوت وأيوش تركيش.. شقيقان تحت قبة البرلمان التركي

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تمكن الأخوان تورغول وأيوش تركيش، ابن وابنة مؤسس حزب الحركة القومية ألب أرسلان تركيش، من الفوز في الانتخابات البرلمانية التركية التي جرى التصويت فيها، الأحد، عن طريق تمثيل حزبين منفصلين بل وعلى طرفي نقيض.أيوش تركيش أصبحت عضوًا في البرلمان في الانتخابات عن حزب الخير "معارض"، فيما أصبح شقيقها الأكبر تورغول توركيش من حزب العدالة والتنمية الحاكم.أيوش تركيش، كانت نائبة مرشح حزب الخير في أضنة، وانتُخبت تورغول كنائب لمرشح حزب العدالة والتنمية في منطقة أنقرة الأولى.• ولدت في 2 أكتوبر 1977 في أنقرة.• أكملت تعليمها الابتدائي والثانوي والثانوي في أنقرة.• ثم التحقت بكلية الاقتصاد في جامعة بيلكنت وحصلت ماجستير في إدارة الأعمال في جامعة بيلجي.• حصلت على درجة الدكتوراه في البنوك من جامعة مرمرة.• واصلت تركيش مسيرتها المهنية في نيويورك بين عامي 2012 و 2023.• تزوجت من مهندس الكمبيوتر إجمين تاش في عام 2012 ، وهي أم لابنتين.• من مواليد ديسمبر 1951.• هو سياسي واقتصادي تركي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في تركيا منذ 28 أغسطس 2015 حتى 19 يوليو 2017.• دخل البرلمان كنائب لمنطقة أنقرة الأولى في انتخابات 1998.• حيث شارك بدايةً من الحكومة المؤقتة التي شُكِّلت من قبل رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو في 28 أغسطس 2015 ممثلا عن حزب الحركة القومية.• ثم ترك حزبه في وقت لاحق وانضم إلى حزب العدالة والتنمية، وانتُخب نائبًا في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية في انتخابات نوفمبر 2015.• واستمر في منصبه كنائب رئيس الوزراء ولكن في هذه المرة عن حزب العدالة والتنمية "حكومة الأغلبية". (سكاي نيوز)