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زيلينسكي يصل إلى لندن مع تعهدها بتسليم "مئات" الصواريخ والمسيرات الهجومية لكييف

Lebanon 24
15-05-2023 | 08:45
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وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى لندن التي تعهدت بتسليم جيشه "مئات" الصواريخ المضادة للطائرات والمسيرات الهجومية قريباً، في حين تستعد كييف لشن هجوم مضاد ضد القوات الروسية.

وتأتي زيارة زيلينسكي في إطار جولة أوروبية قادته إلى روما وبرلين وباريس، يبحث فيها عن تعهد عسكري إضافي من حلفائه.
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وقال الرئيس الأوكراني في تغريدة، معلنا زيارته إلى لندن التي سبق أن زارها في شباط: "كانت المملكة المتحدة رائدة في تزويدنا بمعدات  برية وجوية إضافية. وسيستمر هذا التعاون". 

وفي مناسبة هذه الزيارة، ستسلم المملكة المتحدة أوكرانيا "مئات" الصواريخ المضادة للطائرات والمسيرات الهجومية التي يصل مداها إلى أكثر من 200 كيلومتر.

وأوضحت رئاسة الحكومة في بيان إن هذه التجهيزات سيتم تسليمها "خلال الأشهر المقبلة فيما تستعد أوكرانيا لتعزيز مقاومتها للغزو الروسي الجاري"، وفق ما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية".
المصدر: العربية
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