Advertisement

عربي-دولي

الكرملين: العلاقات "العميقة" مع تركيا مستمرة

Lebanon 24
15-05-2023 | 09:15
A-
A+
Doc-P-1067218-638197632778255007.jpg
Doc-P-1067218-638197632778255007.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الكرملين أن العلاقات مع أنقرة ستستمر في عمقها بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية التركية التي تتجه وفق المعطيات إلى جولة ثانية غير مسبوقة بعد انتخابات جرت أمس.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف "نتابع المعلومات الصادرة من تركيا بانتباه واهتمام كبيرين، وسنحترم خيار الشعب التركي، لكن على أي حال، نتوقّع استمرار تعاوننا وتعميقه وتطويره".
Advertisement

وقال بيسكوف "يربطنا مع تركيا طيف واسع جدا من التعاون متبادل المنفعة، سواء كان ذلك في قطاعات الطاقة والسياحة والتجارة والزراعة والنقل الجوي".

وأظهرت النتائج شبه الكاملة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -الذي يتولى السلطة منذ عام 2003- أخفق في إعادة انتخابه من الجولة الأولى أمس.

وإذا تم تأكيد هذا الوضع، فإن أردوغان -الذي تقدم على منافسه كمال كليجدار أوغلو- سيواجه جولة ثانية تُجرى للمرة الأولى في تاريخ الدولة يوم 28 أيار.

وقد تعززت العلاقات -التي كانت معقدة سابقا بين تركيا وروسيا، السنوات الأخيرة- بدفع من أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
المصدر: الجزيرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2023-05-15
10:45 | 2023-05-15
10:15 | 2023-05-15
10:00 | 2023-05-15
09:50 | 2023-05-15
09:30 | 2023-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website