الأسد يتسلم دعوة رسمية لحضور " COP28" في دبي

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أفادت وكالة الأنباء السورية، الاثنين، بأن الرئيس السوري بشار الأسد، تسلّم الأحد، دعوة رسمية من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، لحضور مؤتمر الأطراف للمناخ "COP28"، الذي سيقام في دبي ما بين 30 تشرين الثاني و12 كانون الأول المقبل.ووفقاً لـ"سانا"، فإن القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات عبد الحكيم النعيمي سلّم الرئيس السوري الدعوة.