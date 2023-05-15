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عربي-دولي

الأسد يتسلم دعوة رسمية لحضور " COP28" في دبي

Lebanon 24
15-05-2023 | 09:30
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أفادت وكالة الأنباء السورية، الاثنين، بأن الرئيس السوري بشار الأسد، تسلّم الأحد، دعوة رسمية من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، لحضور مؤتمر الأطراف للمناخ "COP28"، الذي سيقام في دبي ما بين 30 تشرين الثاني و12 كانون الأول المقبل.
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ووفقاً لـ"سانا"، فإن القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات عبد الحكيم النعيمي سلّم الرئيس السوري الدعوة.
المصدر: الشرق
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