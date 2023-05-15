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المجلس الأعلى للانتخابات يعلن نتائج السباق الرئاسي التركي

Lebanon 24
15-05-2023 | 09:50
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أعلن المجلس الأعلى للانتخابات التركية عن النتائج الرسمية حيث حصل مرشح تحالف الجمهور الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان على نسبة 49.51%، وكيليتشدار أوغلو على 44.88٪.
وأعلن رئيس رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستعقد في تركيا في 28 مايو\ ايار، حيث تم تبني القرار رسميا: "قررت الهيئة على أساس الوضع الحالي، حيث لا يحصل أي مرشح على 50٪ من الأصوات، إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد 28 مايو. وستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ تركيا".
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وأضاف ينار أنه عند الساعة 15.15 ظهرا حصل أردوغان على 49.51٪ من الأصوات، وكيليتشدار 44.88٪ ، وسنان أوغان 5.17% في حين أن نتائج أكثر من 35000 من الناخبين الذين صوتوا في الخارج لم يتم فرزها بعد.واكتمل فرز الأصوات في مراكز الاقتراع في تركيا بنسبة 100٪.

إلى ذلك قال أحمد ينار، في وقت سابق من اليوم ، أنه نتيجة فرز 99.3٪ من أكثر من 192000 صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد. بلغت نتائج التصويت حتى الساعة 09.45 بالتوقيت المحلي (بتوقيت موسكو)، 49.4٪ لأردوغان، و44.96٪ لكيليشدار أوغلو، و5.2٪ لأوغان".

ولم يتمكن أي من المرشحين الأربعة وهم: رجب طيب أردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، سنان أوغان، محرم إنجه الذي سحب ترشيحه، حيث يتقدم أردوغان على منافسيه، لكنه لم يتجاوز 50%، وهي نسبة الأصوات التي يحتاجها ليفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات.

وبالتالي ستجرى الجولة الثانية من الانتخابات في 28 مايو، حيث لم يفز أي مرشح بنسبة 50% من الأصوات.

وأعلن ينار، أمس الأحد، اكتمال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم البلاد بلا مشاكل. مع حلول الساعة 17:00 عصر أمس الأحد بالتوقيت المحلي.

وقالت مصادر عن المعارضة التركية لوكالة "تاس" الروسية أنه: "وفقا للمعلومات الأولية فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التركية 93.6% على الصعيدين الرئاسي والبرلماني، وهذا رقم قياسي". (روسيا اليوم)     
المصدر: روسيا اليوم
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