روسيا: العالم في انتظار تدمير الولايات المتحدة لأسلحتها الكيميائية

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تحت عنوان "العالم في انتظار تدمير الولايات المتحدة لأسلحتها الكيميائية"، جاء المقال التالي في موقع "روسيا اليوم":"لقد تم تدمير 99% من مخزونات الأسلحة الكيميائية المعلنة حول العالم، إلا أن الولايات المتحدة الأميركية وحدها تؤجل نزع سلاحها الكيميائي.صرح بذلك رئيس الوفد الروسي إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ونائب وزير الصناعة والتجارة الروسي كيريل ليسوغورسكي، اليوم الاثنين خلال الدورة الخامسة لمؤتمر مراجعة عمل اتفاقية الأسلحة الكيميائية في لاهاي، 15-19 أيار حيث تابع: "منذ إنشائها، حققت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW نجاحا باهرا، فقد تم تدمير 99% من مخزونات الأسلحة الكيميائية التي أعلنتها الدول الأطراف في الاتفاقية بطريقة يمكن التحقق منها. كذلك تم تدمير المصانع الكيميائية، وتم تفكيك إنتاج هذه الأسلحة".إلا أن ليسوغورسكي أشار، في الوقت نفسه، إلى أن الولايات المتحدة "لا زالت تؤجل نزع سلاحها الكيميائي داخل البلاد". وشدد رئيس الوفد الروسي على "دعوة الولايات المتحدة إلى استكمال تدمير ما تبقى من ترسانتها الكيميائية في أسرع وقت ممكن".وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعرب في وقت سابق عن استعداد بلاده لاستكمال تدمير مخزونها من الأسلحة الكيميائية بحلول خريف هذا العام.ولا تزال الولايات المتحدة الأميركية هي الدولة الوحيدة الموقعة على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والتي لا تزال تمتلك ترسانة ضخمة من تلك الأسلحة. وقد دمرت روسيا ترسانتها بالكامل في 27 أيلول 2017".