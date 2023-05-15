تحت عنوان: "هذه مميزاتها.. كيف ستستفيد أوكرانيا من مركبات فرنسا القديمة؟"، جاء في موقع "سكاي نيوز عربية":

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خلال جولته في أوروبا، جنى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مكاسب عسكرية جمة، أحدثها عشرات الآليات القتالية التي أعلنت فرنسا تقديمها لبلاده، ومن بينهما المركبة "إيه إم إكس 10 آر سي"، وهي المرة الأولى التي تحصل بها كييف على هذا النوع من المركبات.وفي بيان مشترك عقب مأدبة عشاء جمعت زيلينسكي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه، مساء الأحد، اتفق الطرفان على أنه "في الأسابيع المقبلة ستقوم فرنسا بتدريب كتائب أوكرانية وتجهيزها بعشرات المركبات المدرعة، والآليات الخفيفة من طراز "إيه إم إكس 10 آر سي" (AMX-10RC).• آليات برمائية بأنظمة قتال متقدمة.• نموذج مسلح من مركبات يعود تاريخها إلى الثمانينيات ولا تزال في الخدمة.• شاركت في جميع العمليات العسكرية لفرنسا بالخارج.• مركبة استطلاع مسلحة بقوة، تتمتع بحركية فائقة على كل الطرق.• محمية ضد أسلحة المشاة الخفيفة.• تحمل مدفعا عيار 105 ملم ورشاشين.• طولها 9 أمتار، وعرض 2.7 متر، وتسع لطاقم من 4 أشخاص.• تبلغ سرعتها على الطرق الوعرة 40 كيلومترا في الساعة، وعلى الطرق المعبدة 85 كيلومترا في الساعة.• تمتلك أنظمة حرارية وليزرية متقدمة، ونظام حماية ذاتية نشطة، ونظام إدارة المعارك حديثا.حسب تقديرات خبراء، لدى الجيش الفرنسي من هذه المركبات 250 واحدة، يستبدلها تدريجيا بمدرعات القتال والاستطلاع من طراز "جاغوار".حسب موقع "ديفنس نيوز" فإن المركبة البرمائية ذات الدفع الرباعي "إيه إم إكس 10 آر سي" تستخدم للاستطلاع، لكن يمكن لمدافعها تدمير مواقع الجنود والدبابات، وستجدها أوكرانيا مناسبة جدا لاستهداف الدبابات السوفييتية التي أرسلتها روسيا لمهاجمة أوكرانيا.ورغم أن "إيه إم إكس 10 آر سي" لا تحتوي على درع دبابة قتالية ثقيلة، فقد تم تصميمها لمراعاة السرعة والقدرة على الحركة، وفقا للموقع الأميركي.ويتوقع الخبير العسكري والاستراتيجي الفرنسي دومينيك كارايول، أن "صفقة هذه المركبات ستساعد أوكرانيا، وتحفز الشركاء الأوروبيين على دعمها". وعن إمكانياتها، يقول كارايول لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه "رغم أن تلك المركبة تخدم بالجيش الفرنسي منذ الثمانينيات، فإنها خضعت لتحديثات مستمرة مما جعلها عالية الأداء".أما من كييف، فيعلق المحلل العسكري الأوكراني يوري بودولياكا، قائلا إن فرنسا أخرجت تلك الدبابة من الخدمة لتحل محلها أخرى حديثة، لكنه رغم ذلك يشيد بقدراتها، متفائلا بما ستحققه لبلاده.ويقول لموقع "سكاي نيوز عربية":• مدفع المركبة من عيار 105 ملم، يعد من نقاط القوة للمركبة.• هي خطوة فرنسية مهمة للإيعاز للدول الغربية بضرورة دعم أوكرانيا.• ستكون المركبة خفيفة وسريعة في العمليات العسكرية الخاطفة ومهمات الاستطلاع.• الدعم الألماني والفرنسي الذي تم الإعلان عنه خلال زيارة الرئيس الأوكراني للبلدين، سيساعد بلدنا ضد العدوان الروسي. (سكاي نيوز عربية)