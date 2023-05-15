إعلان عاجل للرئيس الأميركي جو بايدن ينذر بأزمة كبيرة

Advertisement

صرح الرئيس الأميركي جو بايدن، في إفادة صحفية، بأن المحادثات مع الجمهوريين لمنع التخلف عن سداد ديون الدولة، لا تزال عالقة ولم تتقدم.وسأله الصحفيون في فيلادلفيا، عما إذا كان هناك أي تقدم في المشاورات حول الوضع مع رفع سقف الديون الوطنية. ونقلت الخدمة الصحافية بالبيت الأبيض عن رئيس الدولة قوله "لا".وسبق أن حذرت إدارة الرئيس الأميركي، من عواقب "كارثية" ستصيب الاقتصاد الأميركي تشمل خسائر فادحة في الوظائف، في حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها.وفي كانون الثاني، تجاوزت الولايات المتحدة سقف الدين القانوني البالغ 31.4 تريليون دولار، وبعد ذلك اضطرت وزارة الخزانة في البلاد إلى استخدام تدابير الطوارئ لمواصلة عملياتها المالية، وكانت الإدارة الأميركية تحث الكونغرس في الأشهر الأخيرة على رفع حد الديون.بدورها، حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين الكونغرس من أن الإدارة قد تنفد من إجراءات الطوارئ فيما يتعلق بتحقيق سقف الدين الوطني.وأكدت مرارا أنه في هذه الحالة، ستواجه البلاد تخلفا عن سداد الديون الفيدرالية، مما سيؤدي إلى "كارثة اقتصادية" في الولايات المتحدة، وقد يتسبب أيضا في حدوث صدمات في الاقتصاد العالمي. من أجل منع ذلك، وافق بايدن وقادة الجمهوريين في الكونغرس على إجراء مشاورات. (روسيا اليوم)