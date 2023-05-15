31
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
إعلان عاجل للرئيس الأميركي جو بايدن ينذر بأزمة كبيرة
Lebanon 24
15-05-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرح الرئيس الأميركي جو بايدن، في إفادة صحفية، بأن المحادثات مع الجمهوريين لمنع التخلف عن سداد ديون الدولة، لا تزال عالقة ولم تتقدم.
وسأله الصحفيون في فيلادلفيا، عما إذا كان هناك أي تقدم في المشاورات حول الوضع مع رفع سقف الديون الوطنية. ونقلت الخدمة الصحافية بالبيت الأبيض عن رئيس الدولة قوله "لا".
Advertisement
وسبق أن حذرت إدارة الرئيس الأميركي، من عواقب "كارثية" ستصيب الاقتصاد الأميركي تشمل خسائر فادحة في الوظائف، في حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
وفي كانون الثاني، تجاوزت الولايات المتحدة سقف الدين القانوني البالغ 31.4 تريليون دولار، وبعد ذلك اضطرت وزارة الخزانة في البلاد إلى استخدام تدابير الطوارئ لمواصلة عملياتها المالية، وكانت الإدارة الأميركية تحث الكونغرس في الأشهر الأخيرة على رفع حد الديون.
بدورها، حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين الكونغرس من أن الإدارة قد تنفد من إجراءات الطوارئ فيما يتعلق بتحقيق سقف الدين الوطني.
وأكدت مرارا أنه في هذه الحالة، ستواجه البلاد تخلفا عن سداد الديون الفيدرالية، مما سيؤدي إلى "كارثة اقتصادية" في الولايات المتحدة، وقد يتسبب أيضا في حدوث صدمات في الاقتصاد العالمي. من أجل منع ذلك، وافق بايدن وقادة الجمهوريين في الكونغرس على إجراء مشاورات. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُجددا ابن راغب علامة يُثير الجدل.. ظهر على البحر وقام بحركة غير لائقة! (فيديو)
Lebanon 24
مُجددا ابن راغب علامة يُثير الجدل.. ظهر على البحر وقام بحركة غير لائقة! (فيديو)
04:16 | 2023-05-15
15/05/2023 04:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة حول ترشيح فرنجية... هذا ما كشفته مصادر عين التينة
Lebanon 24
معلومات جديدة حول ترشيح فرنجية... هذا ما كشفته مصادر عين التينة
13:24 | 2023-05-14
14/05/2023 01:24:21
Lebanon 24
Lebanon 24
من امام منزله... خطف مواطن لبناني
Lebanon 24
من امام منزله... خطف مواطن لبناني
15:04 | 2023-05-14
14/05/2023 03:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان رح يرجع... " لا مِش أغنية جوزيف عطية"! (صور)
Lebanon 24
لبنان رح يرجع... " لا مِش أغنية جوزيف عطية"! (صور)
16:40 | 2023-05-14
14/05/2023 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الانتخابات التركية... تضارب في الأرقام وجولة ثانية محتملة
Lebanon 24
الانتخابات التركية... تضارب في الأرقام وجولة ثانية محتملة
16:40 | 2023-05-14
14/05/2023 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:07 | 2023-05-15
بشكلٍ ساخر.. رئيس "فاغنر" يردّ على إتهامه بـ"التعاون مع أوكرانيا"!
13:00 | 2023-05-15
دول عربية ضمنها.. الأرقام تكشف أكثر البلدان بعدد النازحين داخلياً
12:30 | 2023-05-15
تورغوت وأيوش تركيش.. شقيقان تحت قبة البرلمان التركي
12:17 | 2023-05-15
في لبنان.. لمن صوّت "الأتراك" في الانتخابات الرئاسية؟
12:00 | 2023-05-15
"سنعمل مع أشقائنا العرب".. وفدٌ رسميّ سوري يزور السعودية للمشاركة بالقمّة العربية
12:00 | 2023-05-15
"هجرة وإفلات من المحاسبة".. شهر على الحرب في السودان ولا مخرج في الأفق
فيديو
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
Lebanon 24
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
00:53 | 2023-05-14
15/05/2023 20:17:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
Lebanon 24
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
04:46 | 2023-05-13
15/05/2023 20:17:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
02:30 | 2023-05-13
15/05/2023 20:17:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact