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عربي-دولي

حدثٌ جديد.. سفارة دولة عربية تتعرّض لـ"تخريب" في السودان!

Lebanon 24
15-05-2023 | 11:06
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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية  أن "سفارة الاردن في الخرطوم تعرضت اليوم للاقتحام والتخريب".


وأدانت الاعتداء على السفارة في الخرطوم، كما طالبت باحترام القانون الدولي.
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