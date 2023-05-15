31
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حدثٌ جديد.. سفارة دولة عربية تتعرّض لـ"تخريب" في السودان!
Lebanon 24
15-05-2023
|
11:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن "سفارة الاردن في الخرطوم تعرضت اليوم للاقتحام والتخريب".
وأدانت الاعتداء على السفارة في الخرطوم، كما طالبت باحترام القانون الدولي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية السورية: نشكر السعودية والأردن والجزائر وروسيا لجهودها في إجلاء رعايانا من السودان (الشرق)
Lebanon 24
الخارجية السورية: نشكر السعودية والأردن والجزائر وروسيا لجهودها في إجلاء رعايانا من السودان (الشرق)
15/05/2023 20:17:50
15/05/2023 20:17:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: سفارتنا في السودان باقية حتى إجلاء آخر أردني (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: سفارتنا في السودان باقية حتى إجلاء آخر أردني (سكاي نيوز عربية)
15/05/2023 20:17:50
15/05/2023 20:17:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: هناك جهود عربية ودولية لوقف القتال والتوصل إلى حل ينهي الأزمة في السودان (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: هناك جهود عربية ودولية لوقف القتال والتوصل إلى حل ينهي الأزمة في السودان (سكاي نيوز عربية)
15/05/2023 20:17:50
15/05/2023 20:17:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: نفذنا أكبر عملية إجلاء لمواطنينا ورعايا أجانب من السودان (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: نفذنا أكبر عملية إجلاء لمواطنينا ورعايا أجانب من السودان (سكاي نيوز عربية)
15/05/2023 20:17:50
15/05/2023 20:17:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الأردن
السودان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُجددا ابن راغب علامة يُثير الجدل.. ظهر على البحر وقام بحركة غير لائقة! (فيديو)
Lebanon 24
مُجددا ابن راغب علامة يُثير الجدل.. ظهر على البحر وقام بحركة غير لائقة! (فيديو)
04:16 | 2023-05-15
15/05/2023 04:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة حول ترشيح فرنجية... هذا ما كشفته مصادر عين التينة
Lebanon 24
معلومات جديدة حول ترشيح فرنجية... هذا ما كشفته مصادر عين التينة
13:24 | 2023-05-14
14/05/2023 01:24:21
Lebanon 24
Lebanon 24
من امام منزله... خطف مواطن لبناني
Lebanon 24
من امام منزله... خطف مواطن لبناني
15:04 | 2023-05-14
14/05/2023 03:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان رح يرجع... " لا مِش أغنية جوزيف عطية"! (صور)
Lebanon 24
لبنان رح يرجع... " لا مِش أغنية جوزيف عطية"! (صور)
16:40 | 2023-05-14
14/05/2023 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الانتخابات التركية... تضارب في الأرقام وجولة ثانية محتملة
Lebanon 24
الانتخابات التركية... تضارب في الأرقام وجولة ثانية محتملة
16:40 | 2023-05-14
14/05/2023 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:07 | 2023-05-15
بشكلٍ ساخر.. رئيس "فاغنر" يردّ على إتهامه بـ"التعاون مع أوكرانيا"!
13:00 | 2023-05-15
دول عربية ضمنها.. الأرقام تكشف أكثر البلدان بعدد النازحين داخلياً
12:30 | 2023-05-15
تورغوت وأيوش تركيش.. شقيقان تحت قبة البرلمان التركي
12:17 | 2023-05-15
في لبنان.. لمن صوّت "الأتراك" في الانتخابات الرئاسية؟
12:00 | 2023-05-15
"سنعمل مع أشقائنا العرب".. وفدٌ رسميّ سوري يزور السعودية للمشاركة بالقمّة العربية
12:00 | 2023-05-15
"هجرة وإفلات من المحاسبة".. شهر على الحرب في السودان ولا مخرج في الأفق
فيديو
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
Lebanon 24
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
00:53 | 2023-05-14
15/05/2023 20:17:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
Lebanon 24
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
04:46 | 2023-05-13
15/05/2023 20:17:50
Lebanon 24
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
02:30 | 2023-05-13
15/05/2023 20:17:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact