أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن "سفارة الاردن في الخرطوم تعرضت اليوم للاقتحام والتخريب".





وأدانت الاعتداء على السفارة في الخرطوم، كما طالبت باحترام القانون الدولي.

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