"صانع الملوك" في الانتخابات التركية.. ما هي شروطه لدعم كليتشدار أوغلو في الإعادة؟

تحوّل المرشح الثالث في الانتخابات الرئاسية، سنان أوغان، كحصان أسود في الانتخابات التركية، بعدما تسبب في الإطاحة بفرص الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في حسم المنافسة من الجولة الأولى.



Advertisement وكشف سنان أوغان صاحب الترتيب الثالث في الانتخابات التركية عن شروطه لدعم مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة ما لم يتم تقديم تنازلات للحزب المؤيد للأكراد. وكشف سنان أوغان صاحب الترتيب الثالث في الانتخابات التركية عن شروطه لدعم مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة ما لم يتم تقديم تنازلات للحزب المؤيد للأكراد.



وحصل المرشح الثالث القومي سنان أوغان على 5.2% من الأصوات، وقال محللون إنه يمكن أن يلعب دور "صانع الملوك" في جولة الإعادة إذا قرر دعم أحدهما.

وعقب ظهور النتائج، قال المرشح الرئاسي التركي سنان أوغان، صاحب الترتيب الثالث في الانتخابات التركية: "مرشح المعارضة كليتشدار أوغلو لم ينجح في إقناع الشعب"، مضيفاً: "يمكن أن أدعم كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة ما لم يتم تقديم تنازلات للحزب المؤيد للأكراد".

وتابع: "محاربة الإرهاب وإعادة اللاجئين خطوط حمراء من أجل دعم أردوغان أو كليتشدار أوغلو".

وكان المرشح الرابع في الانتخابات الرئاسية، محرم إينجه، قد انسحب من السابق، الخميس، وذكر إينجه، وهو زعيم حزب "البلد"، أنه اتخذ قراره لأنه لم يعد يتحمل الاتهامات التي تلاحقه مثل تشتيت أصوات المعارضة.