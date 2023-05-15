مشاهير في تركيا "خسروا الإنتخابات".. إليكم الأسماء!

انتهت الانتخابات البرلمانية في تركيا، التي جرت الأحد، والتي أسفرت عن فوز تحالف الشعب الحاكم بأغلبية أصوات البرلمان. في المقابل، خسر العديد من مشاهير الفن والرياضة معركتهم الإنتخابية التي خاضوها إلى جانب مختلف الأحزاب، في حين تمكن آخرون من الفوز وبالتالي الدخول إلى البرلمان.

Advertisement

وفي السياق، نشر موقع "سكاي نيوز عربية" قائمة بأبرز هؤلاء المشاهير الذين فشلوا في الإنتخابات وهم:

- الحكم السابق قدسي مفتواغلو، مرشح عن حزب العدالة والتنمية في أنطاليا.

- السباح أوموت أرمان سوناي، مرشح عن حزب العدالة والتنمية في إسطنبول.

- الممثلة أوزليم باغشي مرشحة عن حزب الحركة القومية في موغلا.

- الممثل سرحات أوزجان، مرشح عن حزب العمال التركي في باليكسير.

- المغني داود غول أوغلو، مرشح عن حزب الرفاه الجديد في إسطنبول.

- الممثل فايق أوزتراك، مرشح حزب الخير عن آلازيغ.

-الممثل كريم فيرتينا، مرشح حزب اليسار الأخضر في إسطنبول.

- الدكتور محمد أوموت تونجر ، نجل المطرب محمود تونجر، مرشح عن حزب العدالة والتنمية في أيدين.

- لاعبة التايكوندو وبطلة العالم وأوروبا، إرم يمان، مرشحة عن حزب الخير في أنقرة.

- لاعب كرة القدم السابق ألباي أوزالان، مرشح عن حزب العدالة والتنمية إزمير.



ومن المشاهير الذين تمكنوا من دخول البرلمان:



- لاعب كرة القدم السابق جوهان زان، مرشح عن حزب الخير في هاتاي.

- لاعب كرة القدم السابق أونال كرمان، مرشح عن حزب الخير في قونية.

- الموسيقار يوسيل أرزن، مرشح عن حزب العدالة والتنمية في إسطنبول.

- الممثل بهادير ينيشيرلي أوغلو، مرشح عن حزب العدالة والتنمية في مانيسا.

- الصحفية شبنم بورسالي، مرشحة حزب العدالة والتنمية في ازمير.



نتائج الانتخابات



وتمكن تحالف الرئيس رجب طيب أردوغان من تحقيق أغلبية بحصوله على 322 مقعداً في البرلمان المؤلف من 600 مقعد، بعد أن تبين أن النتائج أفضل بكثير للتحالف الحاكم عما كان متوقعا في معظم استطلاعات الرأي.



وأشارت نتائج أولية للانتخابات البرلمانية نشرتها وكالة "الأناضول" التركية للأنباء تقدم حزب العدالة والتنمية بنسبة 35.41 في المئة من الأصوات.



وجاء حزب الشعب الجمهوري في المرتبة الثانية بنسبة 25.39 في المئة، يليه حزب الحركة القومية بنسبة 10.05 في المئة.



وبحسب الأرقام، فإن تحالف الأمة الذي يقوده حزب الشعب الجمهوري المعارض، سيحصل على 212 مقعداً، بينما سيكون نصيب تحالف العمل والحرية 66 مقعداً.