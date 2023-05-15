"سنعمل مع أشقائنا العرب".. وفدٌ رسميّ سوري يزور السعودية للمشاركة بالقمّة العربية

Advertisement

وصل وفد سوري رسمي إلى جدة للمشاركة في القمة العربية المقرر إقامتها في 19 أيار الجاري.ويضمّ الوفد وزير الخارجية فيصل المقداد ووزير الإعلام بطرس الحلاق.وعبّر وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، في تصريح صحفي لدى وصوله إلى مطار جدة، عن سعادته بوجوده في المملكة العربية السعودية، متمنياً لهذه القمة كل النجاح.وقال: "نحن هنا لنعمل مع أشقائنا العرب على تحديد المعطيات لمواجهة التحديات التي نتعرض لها جميعاً".