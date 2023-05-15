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عربي-دولي

"سنعمل مع أشقائنا العرب".. وفدٌ رسميّ سوري يزور السعودية للمشاركة بالقمّة العربية

Lebanon 24
15-05-2023 | 12:00
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وصل وفد سوري رسمي إلى جدة للمشاركة في القمة العربية المقرر إقامتها في 19 أيار الجاري.


ويضمّ الوفد وزير الخارجية فيصل المقداد ووزير الإعلام بطرس الحلاق.


وعبّر وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، في تصريح صحفي لدى وصوله إلى مطار جدة، عن سعادته بوجوده في المملكة العربية السعودية، متمنياً لهذه القمة كل النجاح.
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وقال: "نحن هنا لنعمل مع أشقائنا العرب على تحديد المعطيات لمواجهة التحديات التي نتعرض لها جميعاً".
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