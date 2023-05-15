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عربي-دولي

دول عربية ضمنها.. الأرقام تكشف أكثر البلدان بعدد النازحين داخلياً

Lebanon 24
15-05-2023 | 13:00
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وصل إجمالي عدد النازحين داخليًا لـ71.1 مليون نازح داخلي في جميع أنحاء العالم في نهاية عام 2022، منهم 62.5 مليون نتيجة للصراع والعنف، و8.7 مليون نتيجة للكوارث حتى 31 كانون ثاني 2022، وفقا للتقرير العالمي عن النزوح الداخلي (IDMC).
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وحسب التقرير فإن عدد النازحين في تزايد مع تصاعد الصراع والعنف بسرعة في بلدان، مثل أوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. والكوارث الكبيرة، مثل الفيضانات في باكستان التي أجبرت ملايين الأشخاص على الفرار في عام 2022. 
 
وتتضمن نسخة هذا العام تركيزًا خاصًا على العلاقات المعقدة بين الكوارث والنزاع والعنف والأمن الغذائي والنزوح الداخلي.
ووفقًا للبيانات، تم تسجيل 60٪ من حالات النزوح بسبب الصراع العالمي والعنف في أوكرانيا حيث فر الناس مرارًا وتكرارًا من خطوط المواجهة المتغيرة بسرعة.

ووقعت 4 ملايين حالة نزوح بسبب النزاع والعنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أي 1.5 مرة أكثر مما كانت عليه في عام 2021

ومن الدول التي أبلغت عن أعلى معدلات النزوح الداخلي هي سوريا التي تصدرت القائمة بعدد النازحين وصل لـ 6.86 مليون شخص في 2022. تلتها أوكرانيا بـ 5.91 مليون نازح. وبعدها جمهورية الكونغو الديمقراطية في المركز الثالث بـ 5.68 مليون. بعدها كولومبيا بـ 4.76 مليون نازح.

وفي المركز الخامس اليمن بعدد نازحين وصل لـ 4.52 مليون، ثم أفغانستان بـ 4.39 مليون نازح، والصومال بـ 3.86 مليون شخص. 

وحلّت أثيوبيا بالمركز السابع بعدد 3.85 مليون نازح. تلتها نيجيريا 3.64 مليون، وبعدها السودان بـ 3.55 مليون نازح داخلي.
 
المصدر: CNN
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