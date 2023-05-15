كيف علّق البيت الأبيض على نتائج الانتخابات الرئاسة التركية؟

هنّأ البيت الأبيض في بيان، "الشعب التركي على التعبير عن إرادته"، مؤكداً أن "الأمر يعود للشعب التركي لاختيار حكومته".





وأشار الى أن "رئيس الولايات المتحدة جو بايدن يتطلع للعمل مع الفائز بالانتخابات الرئاسية التركية "أيا كان".

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