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عربي-دولي

كيف علّق البيت الأبيض على نتائج الانتخابات الرئاسة التركية؟

Lebanon 24
15-05-2023 | 13:11
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هنّأ البيت الأبيض في بيان، "الشعب التركي على التعبير عن إرادته"، مؤكداً أن "الأمر يعود للشعب التركي لاختيار حكومته".


وأشار الى أن "رئيس الولايات المتحدة جو بايدن يتطلع للعمل مع الفائز بالانتخابات الرئاسية التركية "أيا كان".
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