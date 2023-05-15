21
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كيف علّق البيت الأبيض على نتائج الانتخابات الرئاسة التركية؟
Lebanon 24
15-05-2023
|
13:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
هنّأ البيت الأبيض في بيان، "الشعب التركي على التعبير عن إرادته"، مؤكداً أن "الأمر يعود للشعب التركي لاختيار حكومته".
وأشار الى أن "رئيس الولايات المتحدة جو بايدن يتطلع للعمل مع الفائز بالانتخابات الرئاسية التركية "أيا كان".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلان عاجل للرئيس الأميركي جو بايدن ينذر بأزمة كبيرة
Lebanon 24
إعلان عاجل للرئيس الأميركي جو بايدن ينذر بأزمة كبيرة
16/05/2023 01:30:38
16/05/2023 01:30:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وفقا لأرقام "الأناضول".. الانتخابات الرئاسية التركية ستتجه لجولة ثانية على الأرجح
Lebanon 24
وفقا لأرقام "الأناضول".. الانتخابات الرئاسية التركية ستتجه لجولة ثانية على الأرجح
16/05/2023 01:30:38
16/05/2023 01:30:38
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتمال فرز نحو 99% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التركية
Lebanon 24
اكتمال فرز نحو 99% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التركية
16/05/2023 01:30:38
16/05/2023 01:30:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يحسم أردوغان الانتخابات الرئاسية التركية من الجولة الأولى؟
Lebanon 24
هل يحسم أردوغان الانتخابات الرئاسية التركية من الجولة الأولى؟
16/05/2023 01:30:38
16/05/2023 01:30:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الانتخابات الرئاسية التركية
نركيا
جو بايدن
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُجددا ابن راغب علامة يُثير الجدل.. ظهر على البحر وقام بحركة غير لائقة! (فيديو)
Lebanon 24
مُجددا ابن راغب علامة يُثير الجدل.. ظهر على البحر وقام بحركة غير لائقة! (فيديو)
04:16 | 2023-05-15
15/05/2023 04:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت صبية جميلة.. ابنة كارلا حداد وطوني أبو جودة نسخة عن والدتها شاهدوا الصور
Lebanon 24
أصبحت صبية جميلة.. ابنة كارلا حداد وطوني أبو جودة نسخة عن والدتها شاهدوا الصور
03:12 | 2023-05-15
15/05/2023 03:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامي ينتقل الى "الجديد"
Lebanon 24
اعلامي ينتقل الى "الجديد"
02:45 | 2023-05-15
15/05/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة غريبة تهزُّ صيدا.. ما حصل مع سيدتين غير عادي!
Lebanon 24
حادثة غريبة تهزُّ صيدا.. ما حصل مع سيدتين غير عادي!
12:19 | 2023-05-15
15/05/2023 12:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر يهمكم عن الدولار و "صيرفة".. هل سيوقفها مصرف لبنان؟
Lebanon 24
آخر خبر يهمكم عن الدولار و "صيرفة".. هل سيوقفها مصرف لبنان؟
14:13 | 2023-05-15
15/05/2023 02:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:47 | 2023-05-15
رئيس البرلمان العربي يستنكر تعرّض سفارة الكويت لدى الخرطوم للاقتحام
17:09 | 2023-05-15
دولة غير معنية بعودة سوريا الى الجامعة العربية
16:57 | 2023-05-15
حفرة في شارع إيطالي تُثير الجدل.. المفاجأة بما فعلته السلطات هناك!
16:34 | 2023-05-15
أول تعليق من حركة النهضة بعد قرار سجن رئيسها
16:23 | 2023-05-15
إعتداء جديد.. دولة عربية أخرى تعلن عن حادثة تخريب في الخرطوم
16:00 | 2023-05-15
روسيا: العالم في انتظار تدمير الولايات المتحدة لأسلحتها الكيميائية
فيديو
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
Lebanon 24
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
00:53 | 2023-05-14
16/05/2023 01:30:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
Lebanon 24
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
04:46 | 2023-05-13
16/05/2023 01:30:38
Lebanon 24
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
02:30 | 2023-05-13
16/05/2023 01:30:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact