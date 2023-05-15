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عربي-دولي

بعد اقتحام "السفارة".. الأردن تكشف وضع بعثتها في الخرطوم

Lebanon 24
15-05-2023 | 14:10
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سنان المجالي، الإثنين، أن أفراد البعثة الدبلوماسية الأردنية في الخرطوم "بصحة جيدة وبخير"، وذلك عقب الاقتحام والاعتداء الذي تعرضت له السفارة.
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وقال المجالي لـ"سكاي نيوز عربية": "البعثة الدبلوماسية الأردنية كانت قد انتقلت إلى مدينة بورتسودان، عقب الأحداث التي تجري في السودان".


واشار الى أن "الأردن ما زال يتابع عملية الاقتحام التي تعرض لها مبنى السفارة"، لافتاً الى أنه "لم يتم حتى الآن تحديد الجهة التي قامت بالاعتداء".
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