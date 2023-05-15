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عربي-دولي

فضيحة جنسية تلاحقه.. حفيد مؤسس الإخوان أمام القضاء

Lebanon 24
15-05-2023 | 14:48
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انطلقت محاكمة طارق رمضان، حفيد حسن البنا مؤسس تنظيم الإخوان، في سويسرا، الإثنين، على خلفية اتهامه بالضلوع في قضية اغتصاب وإقامة علاقة عن طريق الإكراه.

وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن رمضان البالغ 60 عاما، متهم بالاعتداء جنسيا على امرأة في أحد فنادق سويسرا سنة 2008.
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وكان رمضان يقدم نفسه بمثابة أكاديمي وسط تشكيك في مؤهلاته، وحين حاصرته فضائح جنسية سنة 2017 واتهمته امرأتان فرنسيتان بالاغتصاب لأول مرة، توارى عن المشهد.


وجرى النظر إلى قضية حفيد مؤسس الإخوان بمثابة أبرز القضايا التي أثيرت في إطار حملة "مي تو"، التي سعت إلى فضح المتحرشين والمعتدين جنسيا. 

أما المشتكية السويسرية، وهي امرأة اعتنقت الإسلام في شبابها، فكانت في عمر الأربعين حين تعرضت للاعتداء، بحسب الدعوى.
 
وتقول المشتكية التي حظيت بمساندة واسعة من منظمات حقوق المرأة، إنها تلقت تهديدات بسبب القضية، فيما تفضل تقديمها باسم "بريجيت" خلال المحاكمة.

 
كما حكت أنها التقت رمضان أول مرة في حفل توقيع كتاب بمدينة جنيف السويسرية، ثم استمر الاتصال بينهما عبر منصات التواصل.
 
وبعد أشهر، دعا رمضان السيدة إلى فنجان قهوة في الفندق على هامش مؤتمر، ثم اعتدى عليها بطريقة وصفت بـ"الوحشية" داخل غرفته.
 
ووجه القضاء السويسري، 3 تهم اغتصاب لرمضان على خلفية ما وقع في 28 تشرين الاول 2008، إضافة إلى تهمة متعلقة بممارسة الجنس عن طريق الإكراه.

ويواجه رمضان عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنا، بينما ينفي التهم المنسوبة إليه قائلا للمحكمة إنه بريء، زاعما أن ما أثير بشأنه "مجرد أكاذيب".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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