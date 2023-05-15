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عربي-دولي
الحكم صدر.. السجن عاماً لرئيس حركة النهضة
Lebanon 24
15-05-2023
|
15:04
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صدر مساء اليوم، حكم بالسجن عاماً على رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي، بتهمة التحريض على قوات الأمن.
وأكد محامو رئيس حركة النهضة أن الحكم على راشد الغنوشي صدر بالسجن لمدة عام وبغرامة مالية.
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راشد الغنوشي
النهضة
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