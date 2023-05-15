الحكم صدر.. السجن عاماً لرئيس حركة النهضة

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صدر مساء اليوم، حكم بالسجن عاماً على رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي، بتهمة التحريض على قوات الأمن.وأكد محامو رئيس حركة النهضة أن الحكم على راشد الغنوشي صدر بالسجن لمدة عام وبغرامة مالية.