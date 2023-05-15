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عربي-دولي

"سنخرج منتصرين".. اردوغان يتحدّث عن فوز تاريخي

Lebanon 24
15-05-2023 | 15:36
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أكد مرشح تحالف الجمهور في تركيا، رجب طيب أردوغان، أنهم "سيخرجون منتصرين في انتخابات 28 أيار بزيادة معدل التصويت الذي حصلوا عليه في 14 أيار". 

وغرد أردوغان عبر حسابه على "تويتر": "لقد جرت انتخابات 14 أيار، وهي واحدة من أكثر الانتخابات مشاركة في تاريخنا، في جو احتفالي يليق بديمقراطيتنا، ببصيرة وبعد نظر أمتنا الحبيبة".
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وأضاف: "بغض النظر عن النتيجة، فإن الفائز في انتخابات 14 أيار هو الديمقراطية التركية والأمة التركية بـ85 مليون فرد"، مردفا: "بأكثر من 27 مليون صوت، بنسبة 49.51٪ من الأصوات، أبدت أمتنا مرة أخرى تفضيلا كبيرا لنا، وأعطت الأغلبية في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا لتحالف الشعب، مؤكدين أنهم يثقون بنا وبتحالفنا، يؤمنون ويرون مستقبلهم هنا".

وتابع: "أود أن أشكر جميع المواطنين الذين عبروا عن إرادتهم الحرة بالذهاب إلى صناديق الاقتراع في 14 أيار، وكل شخص من سكاننا البالغ عددهم 56 مليون شخص في الخارج على أصواتهم القيمة ومساهماتهم في الديمقراطية، مع النضج الذي أظهرته يوم أمس، أظهرت تركيا أنها واحدة من البلدان ذات الثقافة الديمقراطية الأكثر تقدمًا في العالم".
 
 
وأكمل أردوغان: "بحسب تصريحات المجلس الأعلى للانتخابات، فعلى الرغم من فارق 2.5 مليون صوت بيننا وبين أقرب منافسينا، وصلت الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية بأقل من نصف نقطة، بصفتي سياسيا لم يعرف أبدا أي قوة غير إرادة الأمة ولم ينحرف عن الاتجاه الذي رسمته الأمة، فإننا نحترم ما سيتجلى في صناديق الاقتراع".

وأردف: "حتى 28 أيار، سنفي بمسؤوليتنا تجاه أمتنا الحبيبة بالركض دون توقف أو راحة  سنخرج منتصرين في انتخابات 28 أيار بزيادة معدل التصويت الذي حصلنا عليه في 14 أيار، ونأمل أن نحقق نجاحًا تاريخيا.. لقد بدأنا العمل في الثامن والعشرين من مايو تماشيًا مع رؤيتنا للقرن التركي، قائلين.. لا توقف، استمروا".

 
وفي الختام، قال: " نطمح إلى تصويت جميع المواطنين.. بغض النظر عن الحزب السياسي الذي يحبونه.. وفقنا الله".
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