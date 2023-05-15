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عربي-دولي

إعتداء جديد.. دولة عربية أخرى تعلن عن حادثة تخريب في الخرطوم

Lebanon 24
15-05-2023 | 16:23
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أعلنت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، اقتحام وتخريب مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارتها بالخرطوم.

وقالت في البيان: "نجدد دعوتنا للأطراف المعنية بالسودان لحماية مقار البعثات الدبلوماسية".
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