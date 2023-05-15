إعتداء جديد.. دولة عربية أخرى تعلن عن حادثة تخريب في الخرطوم

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، اقتحام وتخريب مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارتها بالخرطوم.



وقالت في البيان: "نجدد دعوتنا للأطراف المعنية بالسودان لحماية مقار البعثات الدبلوماسية".