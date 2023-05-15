أول تعليق من حركة النهضة بعد قرار سجن رئيسها

علق مستشار رئيس حركة النهضة رياض الشعيبي مساء اليوم الاثنين، على قرار الحكم بسجن رئيس الحركة راشد الغنوشي مدة عام.



وعلى حسابه في "فيسبوك"، قال رياض الشعيبي: "اليوم وفي ظل رفض الأستاذ راشد الغنوشي إخراجه من السجن ومقاطعة الدفاع الذي رفض طلبه بتأجيل الجلسة، يتم تسريب خبر من أروقة المحكمة لوسائل الإعلام يفيد بصدور حكم ضده بسنة سجنا وتخطئته بـ1000 دينار تونسية، من أجل تصريح أدلى به أثناء تأبين أحد أبناء الحركة".

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وأضاف: "تستمر المحاكمات السياسية.. وتستمر تبعا لذلك التسريبات مجهولة المصدر! ويضيع الحق على أصحابه، وتضيع الحقيقة كما في كل مرة".