Advertisement

عربي-دولي

أول تعليق من حركة النهضة بعد قرار سجن رئيسها

Lebanon 24
15-05-2023 | 16:34
A-
A+
Doc-P-1067314-638197923536530879.jpg
Doc-P-1067314-638197923536530879.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علق مستشار رئيس حركة النهضة رياض الشعيبي مساء اليوم الاثنين، على قرار الحكم بسجن رئيس الحركة راشد الغنوشي مدة عام.

وعلى حسابه في "فيسبوك"، قال رياض الشعيبي: "اليوم وفي ظل رفض الأستاذ راشد الغنوشي إخراجه من السجن ومقاطعة الدفاع الذي رفض طلبه بتأجيل الجلسة، يتم تسريب خبر من أروقة المحكمة لوسائل الإعلام يفيد بصدور حكم ضده بسنة سجنا وتخطئته بـ1000 دينار تونسية، من أجل تصريح أدلى به أثناء تأبين أحد أبناء الحركة".
Advertisement

وأضاف: "تستمر المحاكمات السياسية.. وتستمر تبعا لذلك التسريبات مجهولة المصدر! ويضيع الحق على أصحابه، وتضيع الحقيقة كما في كل مرة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:47 | 2023-05-15
17:09 | 2023-05-15
16:57 | 2023-05-15
16:23 | 2023-05-15
16:00 | 2023-05-15
15:36 | 2023-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website