دولة غير معنية بعودة سوريا الى الجامعة العربية

لا تزال سفيرة دولة كبرى تبلِّغ من تلتقيهم أن بلادها غير معنية بعودة سوريا الى الجامعة العربية، وهي ماضية بتطبيق مندرجات قانون قيصر، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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