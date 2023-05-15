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عربي-دولي
دولة غير معنية بعودة سوريا الى الجامعة العربية
Lebanon 24
15-05-2023
|
17:09
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لا تزال سفيرة دولة كبرى تبلِّغ من تلتقيهم أن بلادها غير معنية بعودة سوريا الى الجامعة العربية، وهي ماضية بتطبيق مندرجات قانون قيصر، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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