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عربي-دولي

دولة غير معنية بعودة سوريا الى الجامعة العربية

Lebanon 24
15-05-2023 | 17:09
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لا تزال سفيرة دولة كبرى تبلِّغ من تلتقيهم أن بلادها غير معنية بعودة سوريا الى الجامعة العربية، وهي ماضية بتطبيق مندرجات قانون قيصر، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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