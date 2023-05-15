Advertisement

عربي-دولي

رئيس البرلمان العربي يستنكر تعرّض سفارة الكويت لدى الخرطوم للاقتحام

Lebanon 24
15-05-2023 | 17:47
A-
A+
Doc-P-1067325-638197949544022624.jpg
Doc-P-1067325-638197949544022624.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لتعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت لدى الخرطوم للاقتحام والتخريب.

وقال العسومي في بيان إن هذا يتنافى مع جميع الأعراف والقوانين الدولية التي تنظم عمل البعثات الديبلوماسية وتنص على ضرورة توفير الحماية والتأمين الكامل لها.
Advertisement

وأكد أن تكرار الاقتحامات وأعمال التخريب التي تعرضت لها البعثات الديبلوماسية والقنصلية لأكثر من دولة عربية خلال الفترة الأخيرة في السودان يتطلب من السلطات السودانية وجميع الأطراف المعنية أن تعمل على توفير التأمين الكامل للبعثات الديبلوماسية والقنصلية لتسهيل قيامهم بأعمالهم في ظل هذه الظروف الحرجة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2023-05-15
19:00 | 2023-05-15
17:09 | 2023-05-15
16:57 | 2023-05-15
16:34 | 2023-05-15
16:23 | 2023-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website