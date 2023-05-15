رئيس البرلمان العربي يستنكر تعرّض سفارة الكويت لدى الخرطوم للاقتحام

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أعرب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لتعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت لدى الخرطوم للاقتحام والتخريب.وقال العسومي في بيان إن هذا يتنافى مع جميع الأعراف والقوانين الدولية التي تنظم عمل البعثات الديبلوماسية وتنص على ضرورة توفير الحماية والتأمين الكامل لها.وأكد أن تكرار الاقتحامات وأعمال التخريب التي تعرضت لها البعثات الديبلوماسية والقنصلية لأكثر من دولة عربية خلال الفترة الأخيرة في السودان يتطلب من السلطات السودانية وجميع الأطراف المعنية أن تعمل على توفير التأمين الكامل للبعثات الديبلوماسية والقنصلية لتسهيل قيامهم بأعمالهم في ظل هذه الظروف الحرجة.