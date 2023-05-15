مبعوث صيني في "مهمّة سلام" إلى أوكرانيا وروسيا وأوروبا

يبدأ مبعوث صيني كبير، اليوم، جولة تشمل روسيا وأوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا، بهدف بحث سبل إيجاد تسوية للصراع بين موسكو وكييف، في حين تعهدت لندن، لدى استقبالها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بتسليم بلاده مئات الصواريخ المضادة للطائرات والمسيّرات الهجومية التي يصل مداها إلى أكثر من 200 كيلومتر.

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في خطوة تعزّز انخراط الصين المباشر بجهود إنهاء الصراع الروسي - الأوكراني الذي يهدد باندلاع أخطر مواجهة بين دول شرقية وحلف شمال الأطلسي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبالتزامن مع احتمال انطلاق هجوم أوكراني مضاد طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي استولت عليها موسكو، يستهل مبعوث صيني رفيع المستوى، يدعى لي هوى، جولة دبلوماسية واسعة من كييف اليوم، ترمي إلى إيجاد "تسوية سياسية".

وذكرت وزارة الخارجية الصينية أنّ لي هوي، ممثل الصين الخاص لشؤون منطقتي أوروبا وآسيا وسفير بكين السابق لدى روسيا، سيزور بولندا وفرنسا وألمانيا ضمن الجولة التي تستغرق عدة أيام.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ ون بين، إنّ "الزيارة شهادة على جهود الصين نحو تعزيز محادثات السلام، وتوضح تماماً التزام الصين الراسخ بالسلام". وتأتي الزيارة بعد أسابيع من إجراء الرئيس الصيني شي جين بينغ مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أواخر نيسان الماضي، والتي كانت أول محادثات بين الزعيمين منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

ورغم تشكيك القوى الغربية بمقترحات سلام طرحتها بكين، وتضمنت "خطة مؤلفة من 12 بندا"، نظرا لعلاقتها بموسكو، حث العديد من القادة الأوروبيين، بما في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الرئيس شي، على التحدث مع زيلينسكي والاضطلاع بدور أكثر فاعلية لكبح تصرفات "الكرملين".

لكنّ خطة السلام، التي طرحتها بكين في الذكرى الأولى لإطلاق موسكو ما أسمته عملية عسكرية خاصة، كانت إلى حد كبير تكراراً لمواقف الصين السابقة حول الحرب. وحثّت بكين، التي تتجنب إدانة موسكو أو الإشارة إلى عمليات العسكرية على أنها غزو، الجانبين على الاتفاق على وقف تدريجي للتصعيد، وحذّرت من استخدام الأسلحة النووية.



