فرح تحوّل إلى مأساة.. شاحنة تخترق موكب زفاف وفيديو يوثق اللحظات المروعة





فيديوهات وصور كثيرة انتشرت بعد حصول الحادث الذي أسفر عن وفاة مواطن أردني، وإصابة 13 شخصاً بكسور ورضوض وإصابات بالغة، إلا أن أصعب الفيديوهات التي تم تداولها فيديو رصدته كاميرا المراقبة الموجودة داخل الشاحنة التي اصطدمت بمجموعة من المركبات التي يشارك من فيها بمناسبة فرح. وأظهر هذا الفيديو إخراج أجساد الضحايا من خارج المركبات، وذلك داخل النفق الذي وقع فيه الحادث.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية" إن الفرق المتخصصة والعاملة في مديريتي دفاع مدني وشرطة العقبة تعاملت مساء الأحد الماضي، مع حادث تصادم وقع ما بين شاحنة وعدد من المركبات داخل نفق المنطقة التاسعة بمحافظة العقبة. وأضاف أن الحادث نتج عنه وفاة شخص وإصابة 13 آخرين بكسور وجروح ورضوض مختلفة في الجسم.

وقد عملت فرق الإسعاف المتخصصة على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للضحايا ونقلهم إلى المستشفى وتم فتح تحقيق مروري بالحادث. تحوّلت لحظات الفرح والسعادة إلى ترح وأحزان في ثوانٍ معدودة، وهو ما حدث لموكب زفاف في محافظة العقبة جنوبي الأردن حيث داهمت شاحنة ليلاً مجموعة من المركبات كانت متوقفة داخل نفق.فيديوهات وصور كثيرة انتشرت بعد حصول الحادث الذي أسفر عن وفاة مواطن أردني، وإصابة 13 شخصاً بكسور ورضوض وإصابات بالغة، إلا أن أصعب الفيديوهات التي تم تداولها فيديو رصدته كاميرا المراقبة الموجودة داخل الشاحنة التي اصطدمت بمجموعة من المركبات التي يشارك من فيها بمناسبة فرح. وأظهر هذا الفيديو إخراج أجساد الضحايا من خارج المركبات، وذلك داخل النفق الذي وقع فيه الحادث.وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية" إن الفرق المتخصصة والعاملة في مديريتي دفاع مدني وشرطة العقبة تعاملت مساء الأحد الماضي، مع حادث تصادم وقع ما بين شاحنة وعدد من المركبات داخل نفق المنطقة التاسعة بمحافظة العقبة. وأضاف أن الحادث نتج عنه وفاة شخص وإصابة 13 آخرين بكسور وجروح ورضوض مختلفة في الجسم.وقد عملت فرق الإسعاف المتخصصة على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للضحايا ونقلهم إلى المستشفى وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.

إلى ذلك، قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أمس الاثنين، انها تعاملت، بالتعاون مع الشركاء في مديرية الأمن العام، مع المخلفات الناتجة مع حادث التصادم.



وأضافت الوزارة في بيان إنه تم اغلاق النفق وإجراء تحويلات مرورية في الموقع لحين الانتهاء من إزالة المخلفات الناتجة عن الحادث، مؤكدةً أنه تم إعادة فتح النفق أمام حركة المركبات بعد إجراء اللازم.(العربية)





