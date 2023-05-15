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أردوغان متفائل: سنخرج منتصرين في الجولة الثانية للانتخابات

Lebanon 24
15-05-2023 | 23:34
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بعد صدور نتائج الانتخابات التركية، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تفاؤله بالفوز في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 28 أيار الجاري.

وقال أردوغان في منشور على حسابه الرسمي في "فيسبوك": "سنخرج منتصرين من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 28 أيار الجاري بزيادة نسبة الأصوات التي حصلنا عليها في 14 أيار ، ونأمل أن نحقق نجاحا تاريخيا".
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وأشار الرئيس التركي إلى أن حسم الانتخابات الرئاسية تأجل إلى الجولة الثانية بفارق أقل من نصف في المئة.

وفيما يلي أبرز ما جاء في منشور أردوغان بعد الإعلان عن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية:

وتقدم أردوغان في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 49.5 في المئة من الأصوات وهو أقل من مستوى 50 في المئة اللازم للفوز من الجولة الأولى، بينما حصل منافسه الرئيسي كمال كيليجدار أوغلو على 45 في المئة.

وقد تتوقف فرص كيليجدار أوغلو في الفوز بالانتخابات على تأييد سنان أوغان، المرشح القومي الذي حل في المركز الثالث بعد حصوله على 5.2 في المئة من الأصوات.

لكن أوغان قال إنه لن يدعم كيليجدار أوغلو في جولة الإعادة إلا إذا وافق على عدم تقديم تنازلات لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد الذي أيد أوغلو رغم أنه ليس جزءا من تحالف المعارضة.(سكاي نيوز)

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