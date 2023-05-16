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عربي-دولي

احتجاز موظف سابق في السفارة الأميركية بموسكو.. نيويورك تايمز تكشف

Lebanon 24
16-05-2023 | 01:00
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كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الاثنين، أن السلطات الروسية ألقت القبض على روبرت شونوف، الذي تم تحديده على أنه موظف سابق في السفارة الأميركية بروسيا، في مدينة فلاديفوستوك الروسية، ووجهت إليه تهمة التآمر، وذلك نقلا عن وكالة الأنباء الروسية الحكومية "تاس".
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ونقلت "نيويورك تايمز" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، في تصريحات للصحفيين، الاثنين إنه اطلع على التقرير لكن "ليس لدي أي شيء آخر أقدمه في الوقت الحالي".

وقالت "تاس"، نقلا عن مسؤول مجهول في إنفاذ القانون بروسيا، قوله إن شونوف متهم "بالتعاون على أساس سري مع دولة أجنبية أو منظمة دولية أو أجنبية"، بحسب الصحيفة.

وذكرت وكالة "تاس" أن شوفونوف نُقل إلى سجن "ليفورتوفو" في موسكو، ولم يتم تحديد موعد للمحكمة، وفقا للصحيفة.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن الحبس الانفرادي أمر شائع في "ليفورتوفو"، وهو سجن مشدد الحراسة سيئ السمعة يضم ضمن سجنائه حاليًا، مراسل صحيفة "وول ستريت جورنل" الأميركية، إيفان غيرشكوفيتش، الذي اتهم بالتجسس، في مارس الماضي، وهي اتهامات نفتها الصحيفة والمسؤولون الأميركيون بشدة.

وسجن "ليفورتوفو" أيضا، بحسب الصحيفة، هو المكان الذي احتُجز فيه بول ويلان - وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية يقضي عقوبة بالسجن لمدة 16 عاما، في ما وصفته الولايات المتحدة بتهم ملفقة بالتجسس - لمدة 20 شهرا حتى محاكمته في عام 2020. وهو الآن في حالة عمل قسري في مخيم على بعد مئات الأميال من السجن.(الحرة)



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