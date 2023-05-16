اكتشفوا وجودهم بآخر لحظة: قوات إسرائيلية خاصة تقتحم مخيما جنوب أريحا متخفية.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

Advertisement

قامت قوات إسرائيلية خاصة فجر اليوم الثلاثاء، باقتحام مخيم عقبة جبر جنوب أريحا بواسطة سيارة نقل بضائع مغلقة.واندلعت على إثر الاقتحام اشتباكات مسلحة في المخيم، الذي انتشر القناصة على أسطح منازله، وتمركز الجنود في أكثر من نقطة فيه. وتم اعتقال 6 شبان فلسطينيين، فيما أصيب شاب آخر بالرصاص.لمشاهدة الفيديو