Advertisement

عربي-دولي

السعودية تعلن عملية إحباط تهريب كمية كبيرة من الكبتاغون

Lebanon 24
16-05-2023 | 01:12
A-
A+
Doc-P-1067379-638198204853295569.jpg
Doc-P-1067379-638198204853295569.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلنت السلطات السعودية إحباط تهريب (1,395,930) حبة من مادة الكبتاغون المخدرة عقب محاولة إدخالها إلى البلاد داخل شحنة من الألواح الخشبية.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقعها الرسمي أن عميلة ضبط المخدرات قد جرت، أمس الاثنين، بعد أن أخضعت إرسالية من الألواح الخشبية لـ" للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية".
Advertisement

وأشارت الهيئة إلى أن الحبوب المخدرة كانت مُخبأة في تجاويف الألواح الخشبية.

وأفادت الهيئة، أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة، حيث جرى القبض عليه وهو شخص واحد دون الكشف عن هويته.

وتُشكل دول الخليج وخصوصا السعودية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون التي تعد من المخدرات السهلة التصنيع، ويصنفها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على أنها "أحد أنواع الأمفيتامينات المحفّزة"، وهي عادة مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.

وتعتبر السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، إحدى أكبر أسواق الكبتاغون في الشرق الأوسط، وتعلن بانتظام عن ضبط كميات من المخدر تأتي بشكل أساسي من سوريا ولبنان عبر شحنات، لا سيما الفواكه والخضار.(الحرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2023-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2023-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2023-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2023-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2023-05-16
03:43 | 2023-05-16
03:31 | 2023-05-16
03:30 | 2023-05-16
03:11 | 2023-05-16
02:59 | 2023-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website