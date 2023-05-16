السعودية تعلن عملية إحباط تهريب كمية كبيرة من الكبتاغون

Advertisement

اعلنت السلطات السعودية إحباط تهريب (1,395,930) حبة من مادة الكبتاغون المخدرة عقب محاولة إدخالها إلى البلاد داخل شحنة من الألواح الخشبية.وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقعها الرسمي أن عميلة ضبط المخدرات قد جرت، أمس الاثنين، بعد أن أخضعت إرسالية من الألواح الخشبية لـ" للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية".وأشارت الهيئة إلى أن الحبوب المخدرة كانت مُخبأة في تجاويف الألواح الخشبية.وأفادت الهيئة، أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة، حيث جرى القبض عليه وهو شخص واحد دون الكشف عن هويته.وتُشكل دول الخليج وخصوصا السعودية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون التي تعد من المخدرات السهلة التصنيع، ويصنفها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على أنها "أحد أنواع الأمفيتامينات المحفّزة"، وهي عادة مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.وتعتبر السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، إحدى أكبر أسواق الكبتاغون في الشرق الأوسط، وتعلن بانتظام عن ضبط كميات من المخدر تأتي بشكل أساسي من سوريا ولبنان عبر شحنات، لا سيما الفواكه والخضار.(الحرة)