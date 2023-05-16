Advertisement

عربي-دولي

"النساء ليس لهن أعضاء ذكورية"... وزيرة تثير الجدل في بريطانيا

Lebanon 24
16-05-2023 | 01:13
A-
A+
Doc-P-1067381-638198218023462116.jpg
Doc-P-1067381-638198218023462116.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أثارت وزيرة  الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، كثيرا من الجدل بعدما أدلت بتصريحات بشأن حقوق المتحولين جنسيا خلال مؤتمر لحزب المحافظين الحاكم، وفقا لما ذكرت صحيفة "إندبندنت".

وقالت برافرمان أمام المؤتمر الوطني للمحافظين، إن "أيديولوجية الجندر المتطرفة تؤدي إلى تشويه أطفالنا وإساءة معاملتهم".
Advertisement

وأضافت: "(إنها حقيقة) أن 100 في المئة من النساء ليس لديهن أعضاء ذكورية.. من السخف أن نجد أنفسنا في موقف يكون فيه هذا بيانا مثيرا للجدل".

كما أصدرت  وزيرة الداخلية تحذيرا مبطنا لحزبها من "الاقتتال الداخلي"، وذلك بعد أن خسر "المحافظون" أكثر من 1000 عضو مجلس في الانتخابات المحلية التي أجريت مؤخرا.

وقبيل صدور أرقام الهجرة الرسمية الأسبوع المقبل، والتي من المتوقع أن تظهر صافي الهجرة عند مستوى قياسي لا يقل عن 700 ألف شخص، قالت برافرمان إن الحكومة البريطانية "بحاجة إلى خفض أعداد الهجرة الإجمالية".

تجدر الإشارة إلى ان وزيرة الداخلية البريطانية السابقة بريتي باتيل كانت قد هاجمت رئيس الوزراء، ريشي سوناك، واتهمته بأخد حزب المحافظين نحو"الانحدار".

وجاء تصريحات باتيل خلال مؤتمر عقد يوم السبت في مدينة بورنموث الساحلية الجنوبية، لإطلاق حركة شعبية جديدة قد تكون بديلا عن حزب المحافظين الحالي.

وقد ردت برافان على تلك الانتقادات، قائلة إن المحافظين يكونون "أكثر نجاحا عندما يتحدون ضد شرور مثل الشيوعية".

ونفت برافرمان أنها  "عنصرية"، وهاجمت النخبة اليسارية، قائلة إن ذلك "يجعل الناس يشعرون بالفزع حيال ماضينا". 

وأضافت: "لا ينبغي لوم الناس على  الأمور التي حدثت قبل ولادتهم.. السمة المميزة لعلاقة هذا البلد بالعبودية ليست أننا مارسناها، بل أننا فتحنا الطريق لإلغائها".(الحرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2023-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2023-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2023-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2023-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2023-05-16
03:43 | 2023-05-16
03:31 | 2023-05-16
03:30 | 2023-05-16
03:11 | 2023-05-16
02:59 | 2023-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website